"Убийство" Бабченко: Пионтковский "разоблачил" российских либералов

Реакция на инсценировку смерти журналиста Аркадия Бабченко показала, как быстро российский либерал может оказаться имперцем и украинофобом.

Об этом идет речь в эксклюзивном блоге на OBOZREVATEL российского политолога и публициста Андрея Пионтковского.

По его словам, негативные выводы представителей российского либерального лагеря как в отношении самого Бабченко, так и в отношении украинских спецслужб совершенно не должны удивлять и расстраивать украинцев.

"Если говорить о чисто военной, в узком смысле слова, стороне этой спецоперации по Бабченко, то ничего особо спорного здесь нет. И в истории спецслужб, и в бытовой полиции имитация убийства - это почти рутинный способ. В России в 90-х и нулевых годах было примерно 15 подобных случаев", - отметил Пионтковский.

Политолог также назвал показательной реакцию России в первый день после якобы убийства Бабченко.

"Вот чего действительно достигла операция с имитацией убийства, так это развязала российские официальные языки. Буквально через полчаса МИД и Следственный комитет выскочили с явно заготовленными заявлениями, что убит замечательный российский журналист и это кровавое злодеяние совершено в Киеве и т.д." - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко, а вскоре арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Позже стало известно о списке из 47 человек, на которых также готовились покушения.