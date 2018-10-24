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Российские летчики устроили атаку в Крыму: что происходит

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Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" Черноморского флота России атаковали наземные цели на полигоне Опук в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что поражение целей прошло в ходе учений.

"Летчики в ходе выполнения летных тактических задач отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным позициям, имитирующим цели условного противника", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что в учениях участвовали три самолета Бе-12 "Чайка" из состава отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ.

Бе-12

Бе-12

Пресс-служба Минобороны РФ

В ведомстве также добавили, что на авиационном слэнге эти воздушные судна называют "летающими лодками". Они могут приземляться как на сухопутные аэродромы, так и на воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента захвата Россией Крыма на полуострове часто проходят военные учения. Более того, оккупанты проводят милитаризацию населения.

В апреле прошли учения с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения. Позже, в июне, РФ развернула подобные мероприятия у границы с Украиной и в Крыму. При этом сообщалось, что Россия стянула свыше шести тысяч военных и около 100 самолетов и вертолетов.

В сентябре появилась информация, что Кремль направил в Крым более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийская военная угроза
Место
Украина
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ай-яй-яй! российские летчики нанесли удар по украинской территории! а что же Порошенко?! а ничего! Порошенку не волнуют такие инсинуации! ему бы стакан пополнее. он даже не почешеться!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кожедуб Руслан, не воняй
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Исаев Денис
Исаев Денис
Кожедуб Руслан, Иди отсель троллятина.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне и встретим окупантов террористов досойно!пора бомбить москву
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кожедуб Руслан, смени памперсы и продолжай бомбить в свои шаровары!
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