Российские летчики устроили атаку в Крыму: что происходит

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" Черноморского флота России атаковали наземные цели на полигоне Опук в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что поражение целей прошло в ходе учений.

"Летчики в ходе выполнения летных тактических задач отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным позициям, имитирующим цели условного противника", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в учениях участвовали три самолета Бе-12 "Чайка" из состава отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ.

Бе-12 Пресс-служба Минобороны РФ

В ведомстве также добавили, что на авиационном слэнге эти воздушные судна называют "летающими лодками". Они могут приземляться как на сухопутные аэродромы, так и на воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента захвата Россией Крыма на полуострове часто проходят военные учения. Более того, оккупанты проводят милитаризацию населения.

В апреле прошли учения с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения. Позже, в июне, РФ развернула подобные мероприятия у границы с Украиной и в Крыму. При этом сообщалось, что Россия стянула свыше шести тысяч военных и около 100 самолетов и вертолетов.

В сентябре появилась информация, что Кремль направил в Крым более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота.