Российские диверсанты атаковали ОС на Донбассе: морпехи дали бой. Видео

Возле Петровского, что в Луганской области, диверсионная группа оккупантов атаковала позиции украинских воинов.
Морпехам пришлось пустить в ход оружие. Видео боя на своем канале в Telegram показал журналист Андрей Цаплиенко.
"Бой у Петровского. Морпехи отстреливаются от диверсионной группы российских оккупантов", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" устроили панику из-за "украинских диверсантов"
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.