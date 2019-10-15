Российские диверсанты атаковали ОС на Донбассе: морпехи дали бой. Видео

Возле Петровского, что в Луганской области, диверсионная группа оккупантов атаковала позиции украинских воинов.

Морпехам пришлось пустить в ход оружие. Видео боя на своем канале в Telegram показал журналист Андрей Цаплиенко.

"Бой у Петровского. Морпехи отстреливаются от диверсионной группы российских оккупантов", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" устроили панику из-за "украинских диверсантов"

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