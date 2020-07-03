Российские 'Буки' не защитят Черное море: Жданов опроверг фейк росСМИ

Зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", которые якобы могут быть размещены Россией в Краснодарском крае для защиты Черного моря, являются ЗРК среднего радиуса действия и не могут справиться с этой задачей.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов. "А где же знаменитые С-400? Где же эта моща? "Бук" – это средний радиус действия, высота до 25 километров, дальность до 80 километров, поэтому он там сильно ничего не прикроет", – пояснил он.

Жданов предположил, что российские СМИ могут вбрасывать подобные фейки в информационное пространство по двум причинам: для того, чтобы нас подразнить, или чтобы подбодрить россиян новыми победами, новым вооружением, усилением мощи.

Напомним, российское издание "Известия" со ссылкой на свои источники сообщило о том, что якобы в Краснодарском крае будут размещены зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", которые прикроют от атак возможного противника Кавказ и Черное море.

Как писал OBOZREVATEL, на слушании по делу МН17 заявили, что в телах членов экипажа малайзийского Boeing было найдено 29 осколков от российской ракеты. Нидерландский институт судебной экспертизы обнаружил сходство изученных осколков с российской ракетой "Бук".