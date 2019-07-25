"Российская милостыня": украинские патриоты напугали предателей на Донбассе

На оккупированном Россией Донбассе украинские патриоты распространили "открытки" для террористов "Л/ДНР": в сети предательские сообщества испугались и разгневались из-за такого поведения.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. Он разместил скриншот с пророссийской группы "Армия горящих сердец (АГС)".

"Опять неизвестные распространили приветственные открыточки оккупантам, а в их сообществах уже сутки горят п*рдаки и пылает вата", – подписал изображение Штефан.

Скриншот Facebook Анатолий Штефан

Так, на скриншоте видны два плаката: на одном из них нарисован советский солдат с надписью "Твоя вдова заняла очередь за русской милостыней?"

"ВФУ (Военные формирования Украины. – Ред.) сбрасывают над Доломитом. Командование никак не реагирует на это", – написали испуганные предатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ уже троллили и пугали оккупантов подобным образом. Они также разбросали патриотические листовки с приглашением в "славную 200-ую бригаду".

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