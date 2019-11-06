"Российская медицина в действии!" В Крыму забили тревогу из-за упадка в больницах

В больницах оккупированного Крыма врачи требуют от пациентов приносить с собой предметы, которые могут понадобиться для осмотра.

Так, крымчанин показал фото, сделанное им в филиале детской поликлиники на улице Гарнаева в Феодосии, передают "Факты".

"Вот такое объявление. Для просмотра горла и носа надо приносить все с собой. Славная российская страховая медицина в действии. При бендеровцах в Крыму как-то не требовалось приносить одноразовые ложечки и шпателя", — отметил он.

Больница Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку.

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