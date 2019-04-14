Российская фанатка "Л/ДНР" эпично "спалилась" на съемке "фильма о хунте": видео

Пропагандистка Кремля, фанатка "Л/ДНР" Мария Катасонова спалилась, снимая фейковые репортажи об "обстрелах хунты" по "республикам".

Подтверждающий ролик разместили в YouTube. На кадрах отчетливо слышно, что запись инсценирована при помощи барабана. Сама пропагандистка, не выдержав комичности сюжета, рассмеялась прямо в камеру. (Чтобы посмотреть, доскролльте новосоть до конца).

Разоблачение пропагандистки появилось на сайте местного интернет-издания "Дебальцево online". Девушка фигурирует в ряде видеозаписей якобы из линии фронта, а также играет прохожую жительницу "республики" в соответствующих роликах.

Пропагандистка Мария Катасонова Скриншот из видео

"Всмотритесь в эти "честные" русские глаза куртизанки от русской журналистики, когда за камерой в барабан бьют, вместо артиллерии. Какая героическая сцена, кругом наступают "фашисты" и ты няшка такая в каске одна с оператором в блиндаже", – пишет автор разоблачения.

Мария Катасонова родилась в 1995 году в Москве и успела поработать в российских СМИ, распространяющих фейковые новости, а также баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от партии "Родина". Активная участница Национально-освободительного движения.

Пропагандистка Мария Катасонова debaltsevo.com

Пропагандистка Мария Катасонова debaltsevo.com

Пропагандистка Мария Катасонова debaltsevo.com

Пропагандистка Мария Катасонова debaltsevo.com

По данным "Миротворца", антиукраинская пропагандистка участвовала во многих провокационных мероприятиях оккупантов, в том числе также и в попытках легализации аннексии Крыма. В соцсетях девушка не раз хвасталась снимками с террористами "Л/ДНР", в частности и с главарями фейковых республик.

Пропагандистка Мария Катасонова Скриншот

Пропагандистка Мария Катасонова debaltsevo.com

debaltsevo.com

debaltsevo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали террористку из "ДНР", которая устроившись в "комендатуру республики", сдала немало своих "коллег", рассказывая о их планах по телефону.

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