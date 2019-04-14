|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Российская фанатка "Л/ДНР" эпично "спалилась" на съемке "фильма о хунте": видео

6.4тЧитать материал на украинском

Пропагандистка Кремля, фанатка "Л/ДНР" Мария Катасонова спалилась, снимая фейковые репортажи об "обстрелах хунты" по "республикам".

Подтверждающий ролик разместили в YouTube. На кадрах отчетливо слышно, что запись инсценирована при помощи барабана. Сама пропагандистка, не выдержав комичности сюжета, рассмеялась прямо в камеру. (Чтобы посмотреть, доскролльте новосоть до конца).

Разоблачение пропагандистки появилось на сайте местного интернет-издания "Дебальцево online". Девушка фигурирует в ряде видеозаписей якобы из линии фронта, а также играет прохожую жительницу "республики" в соответствующих роликах.

Новости
"Алкоголики в погонах": Безлер разоблачил россиян на Донбассе
Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

Скриншот из видео

"Всмотритесь в эти "честные" русские глаза куртизанки от русской журналистики, когда за камерой в барабан бьют, вместо артиллерии. Какая героическая сцена, кругом наступают "фашисты" и ты няшка такая в каске одна с оператором в блиндаже", – пишет автор разоблачения.

Мария Катасонова родилась в 1995 году в Москве и успела поработать в российских СМИ, распространяющих фейковые новости, а также баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от партии "Родина". Активная участница Национально-освободительного движения.

Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

debaltsevo.com

Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

debaltsevo.com

Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

debaltsevo.com

Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

debaltsevo.com

По данным "Миротворца", антиукраинская пропагандистка участвовала во многих провокационных мероприятиях оккупантов, в том числе также и в попытках легализации аннексии Крыма. В соцсетях девушка не раз хвасталась снимками с террористами "Л/ДНР", в частности и с главарями фейковых республик.

Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

Скриншот

Пропагандистка Мария Катасонова

Пропагандистка Мария Катасонова

debaltsevo.com

Российская фанатка "Л/ДНР" эпично "спалилась" на съемке "фильма о хунте": видео

debaltsevo.com

Российская фанатка "Л/ДНР" эпично "спалилась" на съемке "фильма о хунте": видео

debaltsevo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали террористку из "ДНР", которая устроившись в "комендатуру республики", сдала немало своих "коллег", рассказывая о их планах по телефону.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости ДНР
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
65
27
Смешно
2
Интересно
0
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лежнин Николай
Лежнин Николай
А где сдесь прапоганда? Пишет правду тот, кто видит сетуацию из Донбаса а не из киева. А вот киевской прапогандой сыты по горло, не успеваешь лапшу с ушей снимать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Лежнин Николай
Лежнин Николай
Добрыня ., Всё правильно, в грамматике слаб, хреново учил рус яз. А школу прошёл хорошую. А ты учитель или просто выебнуться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Добрыня .
Добрыня .
Лежнин Николай, сдесь - правильно здесь; прапоганда - пропаганда; сетуация - ситуация; Донбаса - Донбасса; киев - Киев. О логическом построении, вообще промолчу. Ты из какого болота вылез Коля ??
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Марченко Виталий
Марченко Виталий
вот таким и насрать на народ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения