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/Новости расследований

России не понравится: ВСУ вооружат новейшей системой обнаружения врага

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Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

Соответствующий приказ, выданный на основании положительных результатов государственных испытаний, подписал министр обороны Степан Полторак. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что система состоит из специальных гидроакустических буев и цифрового центра обработки информации. Буи работают в пассивном режиме и незаметны для противника.

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Иллюстрация. ВСУ

Иллюстрация. ВСУ

Укринформ

"Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения", – сказано в сообщении.

Известно, что "Ятрань" несколько раз использовали во время международных учений "Си Бриз" в условиях, максимально приближенных к боевым.

Еще одна особенность системы состоит в том, что буи можно сбрасывать с вертолета. Это позволяет быстро создать сеть из сенсоров, охватывающих большую акваторию, и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.

В настоящее время "Ятрань" готовят к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Гособоронзаказа.

Смотрите видео испытаний "Ятрани", которые проходили в 2018 году:

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине завершились испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar. Работу мощного оружия показали на видео.

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Тема
вооружения
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныУкроборонпроморужиевидео
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
шведы регулярно обнаруживают российские подлодки и что?
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Замените буй на .уй и прочитайте заново
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пливе човен, води повен, та все хлюп-хлюп-хлюп!!! :-))))))
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