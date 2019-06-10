России не понравится: ВСУ вооружат новейшей системой обнаружения врага

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.
Соответствующий приказ, выданный на основании положительных результатов государственных испытаний, подписал министр обороны Степан Полторак. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".
Отмечается, что система состоит из специальных гидроакустических буев и цифрового центра обработки информации. Буи работают в пассивном режиме и незаметны для противника.
Иллюстрация. ВСУ
Укринформ
"Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения", – сказано в сообщении.
Известно, что "Ятрань" несколько раз использовали во время международных учений "Си Бриз" в условиях, максимально приближенных к боевым.
Еще одна особенность системы состоит в том, что буи можно сбрасывать с вертолета. Это позволяет быстро создать сеть из сенсоров, охватывающих большую акваторию, и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.
В настоящее время "Ятрань" готовят к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Гособоронзаказа.
Смотрите видео испытаний "Ятрани", которые проходили в 2018 году:
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