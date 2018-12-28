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России не понравится: Украина усилила группировку ВСУ на опасных направлениях

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины существенно усилил группировку войск на потенциально опасных направлениях.

Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, отметив, что мероприятия проводились во время военного положения, передает УНИАН.

"Мы способны сегодня создавать соответствующие межвидовые группировки войск на потенциально опасных направлениях с определением определенного комплекта соединений и воинских частей для необходимого реагирования при угрозе и усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", — отметил он.

России не понравится: Украина усилила группировку ВСУ на опасных направлениях

"Радио Свобода"

По словам Муженко, в Украине проверена способность воинских частей выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях.

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Он также отметил, что проведена подготовка оперативного резерва первой и второй очереди, а также территориального резерва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Муженко заявил, что Объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
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минин евген
минин евген
ща шлюшка машка с грустной лошадью сделают заявление о том, что Украина готовится к захвату мирной кацапии.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну когда вы соберёте еще 2 катера и состоится знаменитый новый поход???)))))))))))))))))))))Уже прошел месяц после заявления придурка пастора)))
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