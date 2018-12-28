России не понравится: Украина усилила группировку ВСУ на опасных направлениях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины существенно усилил группировку войск на потенциально опасных направлениях.

Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, отметив, что мероприятия проводились во время военного положения, передает УНИАН.

"Мы способны сегодня создавать соответствующие межвидовые группировки войск на потенциально опасных направлениях с определением определенного комплекта соединений и воинских частей для необходимого реагирования при угрозе и усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", — отметил он.

"Радио Свобода"

По словам Муженко, в Украине проверена способность воинских частей выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях.

Он также отметил, что проведена подготовка оперативного резерва первой и второй очереди, а также территориального резерва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Муженко заявил, что Объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка.