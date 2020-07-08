России грозит украинская ловушка в Черном море, – Forbes

Настоящую угрозу российскому флоту в Черном море несут противокорабельные ракеты, которые закупает и разрабатывает Украина.

Об этом пишет Forbes, отмечая, что, несмотря на строительство Киевом боевых судов нескольких классов, никто всерьез не ожидает, что украинский флот будет напрямую вступать в бой с российским в условиях открытой войны.

"Корабли Киева предназначены не для этого. Все эти патрульные катера выполняют роль мобильных узлов в системе контроля морского пространства, которая также включает береговые наблюдательные пункты, наземные радары и небольшие беспилотники. Другими словами, катера – это часть "сенсорной сети". И эта сеть сможет обеспечивать данным силы мобильных противокорабельных систем. Россия должна бояться именно этих ракет, а не катеров", – подчеркивает издание.

Отмечается, что, если Украине дешевле и легче запускать ракеты с берега, то от дорогостоящего кораблестроения можно отказаться в пользу дешевых грузовиков, которые вооружены еще более дешевыми системами крылатых ракет.

В качестве примера издание приводит разработку конструкторского бюро "Луч" – ракету Р-360 "Нептун", которую начали тестировать в 2019 году. По заявлению производителя, она способна уничтожать крейсеры, эскадренные миноносцы, фрегаты, корветы, десантные и большие десантные и транспортные корабли.

Также ракету могут применять против радио-целей при погодных условиях разной сложности и при активном вражеском огне. Радиус их действия достигает 280 км.

"С их помощью Украина может держать под прицелом половину Черноморского флота РФ. Если она развернет достаточное количество систем "Нептун", Черное море может стать ловушкой для российских кораблей, с которой не возможно сбежать", – отмечает Forbes.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к возможному наступлению России с территории временно оккупированного Крыма на Херсонскую область. Он напомнил о дальности применения ракет "Нептун".