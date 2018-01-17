России бы не было: выяснился важнейший нюанс в аннексии Крыма

В вопросе Крыма украинской властью был упущен важнейший стратегический нюанс, который в будущем предотвратил бы аннексию.

Данное мнение озвучил бывший премьер-министр Украины (2005-2006 годов) Юрий Ехануров в интервью "112 Украина".

"Мое правительство приняло решение на один из участков шельфа Черного моря объявить тендер, и его выиграла, на совершенно прозрачных условиях, американская фирма Vanco. Мы начали подготовительные работы, но правительство ушло в отставку. После этого, когда стал Янукович, они решили сделать "прокладку". Создали фирму, завели четырех девочек-студенток, 50 на 50 с американцами начали эту "оборудку", - объяснил он.

Правительство Юлии Тимошенко вместо того, чтобы ликвидировать эту фирму-прокладку, ликвидировало полностью сам договор, говорит Ехануров.

"Если бы Vanco в конце 2009-го года выдала первый газ, как обещала, из Черного моря, то никаких россиян там бы не было", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появились новые детали подготовки аннексии Крыма.