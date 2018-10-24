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Помогли открыть дверь: в деле керченского стрелка появились странные детали

1.1тЧитать материал на украинском

В Керченском политехническом колледже перед совершением массового убийства неизвестный помог Владиславу Рослякову пройти с оружием незамеченным.

Об этом свидетельствует то, что всегда закрытая дверь запасного входа в день трагедии оказалась открытой. Следователи предположили, что кто-то из сокурсников знал о планах убийцы и помог ему, пишет российское издание Life.

Также установили, что у Рослякова возникли трудности при покупке оружия. Сотрудники оружейного салона не хотели продавать ему ружье, усомнившись в подлинности его документов. Однако после звонка в Росгвардию они поменяли свое решение, поскольку им подтвердили достоверность лицензии.

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Помимо этого, в издании, ссылаясь на собственные источники в следственно-оперативной группе, сообщили, что на видеозаписях с Росляковым видно другого парня.

"На видео отчетливо видно, что в коридоре первого этажа колледжа Рослякова, на котором одета футболка, встречает неизвестный молодой человек, который провожает его к столовой", — уточнил анонимный собеседник СМИ.

Этого молодого человека подозревают в содействии преступлению. Именно он мог открыть запасной выход и помочь спрятать взрывчатку в столовой в то время, как Влад Росляков отправился стрелять всех, кто ему попадался на пути. Установить его личность оккупационным властям пока не удалось и официально они всячески отвергают наличие вероятного пособника.

Его имя надеются выяснить, изучив обнаруженные обгоревшие мобильный телефон и компьютер Рослякова.

Как писал OBOZREVATEL, 17 октября в керченском колледже расстреляли и взорвали студентов и преподавателей. Основной подозреваемый, четверокурсник Владислав Росляков, был найден мертвым в помещении библиотеки.

Несмотря на то, что криминалисты указывают на ряд несостыковок, оккупанты уверяют, что Росляков совершил массовое убийство в одиночку. Однако фото и видео с места происшествия указывают на то, что парень мог действовать не один.

Российские оккупанты пытаются поскорее закрыть дело, найти там "украинский след" и объясняют смерть 21-го человека и ранения 47-и тем, что в колледже были недостатки в воспитании молодежи.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Российские оккупанты пытаются поскорее закрыть дело, найти там "украинский след".... Помоему это как раз рагули путаются найти украинский след, что бы Путин ввел скорей войска и дал газ с горячей водой
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