Рослякова убили? В деле о кровавой бойне в Керчи появились новые странности

В версии о самоубийстве керченского стрелка Владислава Рослякова есть ряд нестыковок, которые указывают на возможность его убийства другим человеком. В частности, его ранения не соответствуют калибру оружия, найденному в его руках.

Помимо этого, на книжном шкафу, который стоял позади его тела, почти нет следов крови, которые должны были попасть туда во время выстрела, говорится в репортаже "Крым. Реалии"(чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"И при таком выстреле оружие в любом случае должно было выпасть из его рук", — указал на очередную странность глава украинской Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Также военный эксперт Юрий Колесников предположил, что убить Рослякова могли из другого оружия.

Тело Росялкова

"Очень странное направление выстрела как для самоубийцы. А вот для человека, который подошел сбоку, вставил человеку в рот оружие и нажал на курок — оно как раз будет комфортно. Это не самоубийство", — заверил Колесников.

Как писал OBOZREVATEL, криминалисты не в первый раз замечают детали, которые опровергают версию оккупационных властей Крыма относительно стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.