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Рослякова убили? В деле о кровавой бойне в Керчи появились новые странности

2.5тЧитать материал на украинском

В версии о самоубийстве керченского стрелка Владислава Рослякова есть ряд нестыковок, которые указывают на возможность его убийства другим человеком. В частности, его ранения не соответствуют калибру оружия, найденному в его руках.

Помимо этого, на книжном шкафу, который стоял позади его тела, почти нет следов крови, которые должны были попасть туда во время выстрела, говорится в репортаже "Крым. Реалии"(чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"И при таком выстреле оружие в любом случае должно было выпасть из его рук", — указал на очередную странность глава украинской Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

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Также военный эксперт Юрий Колесников предположил, что убить Рослякова могли из другого оружия.

Тело Росялкова

Тело Росялкова

"Очень странное направление выстрела как для самоубийцы. А вот для человека, который подошел сбоку, вставил человеку в рот оружие и нажал на курок — оно как раз будет комфортно. Это не самоубийство", — заверил Колесников.

Как писал OBOZREVATEL, криминалисты не в первый раз замечают детали, которые опровергают версию оккупационных властей Крыма относительно стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Дейман Алон
Дейман Алон
Смерть керченского стрелка подстроили верные орлы Залупутина, что тут не ясно?!
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