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Росляков готовился долго: всплыли новые подробности теракта в Керчи

32.1тЧитать материал на украинском

Владислав Росляков, устроивший бойню в колледже в оккупированной Керчи (Крым), мог купить оружие на деньги своей бабушки. Тренировался стрелять он возле заброшенного завода и в специальном центре.

Таисия Рослякова сообщила, что у нее пропали 20 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны, сообщает НТВ.

Женщина подозревает внука, так как деньги хранились рядом с фотоальбомом, а незадолго до совершения преступления Росляков забрал альбом, объяснив, что хочет оцифровать семейные снимки.

"Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч. Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии в последний раз", - рассказала она.

Владислав Росляков

Владислав Росляков

Оружие и патроны, которые были найдены в рюкзаке Рослякова после его самоубийства, стоят около 50 тысяч рублей. Точного ответа на вопрос, где студент взял деньги, пока нет. Он жил с матерью на ее зарплату санитарки в 14 тысяч рублей. В центре, где Росляков учился стрелять, сообщили, что он заплатил за обучение меньше, сославшись на тяжелое материальное положение семьи.

Мать Рослякова Галина также сообщила, что у ее бывшего мужа был мотоцикл, на котором ездил сын, но она не знает, продан ли мотоцикл или еще стоит в гараже, так как гараж сейчас обыскивают.

Сотрудники правоохранительных органов обследуют территорию вокруг заброшенного завода, где Влад Росляков, предположительно, тренировался взрывать.

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Также сообщается, что Росляков, скорее всего, тестировал самодельные бомбы рядом со своим домом — на территории заброшенного завода. Сейчас это место оцеплено, там работают полицейские.

Судя по всему, именно на этом поле Росляков перед бойней в колледже сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон.

Местные жители рассказали, что слышали грохот в этом месте, однако полагали, что кто-то взрывает петарды. "Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И все время что-то грохочет", — рассказали они.

По последним данным Минздрава России, из всех пострадавших в результате теракта в Керчи трое человек остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

Отметим, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже в оккупированном Крыму и должна за это ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Kom Himi
Kom Himi
Народ слышал взрывы и не сообщил? Бред.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Kom Himi, если на каждый хлопок петарды на пустыре вызывать наряд полиции, то они так и на убийства перестанут реагировать- надоест! Не?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Обоз працює на ФСБ, невже не зрозуміло що хлопчина не причому
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pompadur marselina
pompadur marselina
Pechenyuk Oleksandr, "хлопчина твий" убил кучу народу, этому сейчас учат в вашем гнилом интернете! Фсб других забот хватает.
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Рамзанка Дыров
Рамзанка Дыров
Санитарка в 14 000 рублей, в ватном мире, где ЗП говорят высокие!
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pompadur marselina
pompadur marselina
Рамзанка Дыров, идиот, во первых САНИТАРКА а не ГЛАВВРАЧ! Во вторых- 14 тыс.рублей это как никак $210. У тебя в зажопинской больничке санитарка такую зарплату получает!?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Рамзанка Дыров, ага, чувак только где-то 50 тыщ поимел. Найди у себя или своей бабушки.
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