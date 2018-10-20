Росляков готовился долго: всплыли новые подробности теракта в Керчи

Владислав Росляков, устроивший бойню в колледже в оккупированной Керчи (Крым), мог купить оружие на деньги своей бабушки. Тренировался стрелять он возле заброшенного завода и в специальном центре.

Таисия Рослякова сообщила, что у нее пропали 20 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны, сообщает НТВ.

Женщина подозревает внука, так как деньги хранились рядом с фотоальбомом, а незадолго до совершения преступления Росляков забрал альбом, объяснив, что хочет оцифровать семейные снимки.

"Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч. Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии в последний раз", - рассказала она.

Владислав Росляков

Оружие и патроны, которые были найдены в рюкзаке Рослякова после его самоубийства, стоят около 50 тысяч рублей. Точного ответа на вопрос, где студент взял деньги, пока нет. Он жил с матерью на ее зарплату санитарки в 14 тысяч рублей. В центре, где Росляков учился стрелять, сообщили, что он заплатил за обучение меньше, сославшись на тяжелое материальное положение семьи.

Мать Рослякова Галина также сообщила, что у ее бывшего мужа был мотоцикл, на котором ездил сын, но она не знает, продан ли мотоцикл или еще стоит в гараже, так как гараж сейчас обыскивают.

Сотрудники правоохранительных органов обследуют территорию вокруг заброшенного завода, где Влад Росляков, предположительно, тренировался взрывать.

Также сообщается, что Росляков, скорее всего, тестировал самодельные бомбы рядом со своим домом — на территории заброшенного завода. Сейчас это место оцеплено, там работают полицейские.

Судя по всему, именно на этом поле Росляков перед бойней в колледже сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон.

Местные жители рассказали, что слышали грохот в этом месте, однако полагали, что кто-то взрывает петарды. "Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И все время что-то грохочет", — рассказали они.

По последним данным Минздрава России, из всех пострадавших в результате теракта в Керчи трое человек остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

Отметим, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже в оккупированном Крыму и должна за это ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.