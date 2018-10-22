Росляков был не один? Очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи

Владислав Росляков может быть не единственным стрелком, причастным к теракту в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек и более 70 получили ранения.

Блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter прикрепила скриншот переписки местных жителей, из которой стало известно, что студент данного учебного заведения в день трагедии слышал выстрелы одновременно и на первом, и на втором этажах. В сети утверждают, что видели четверых вооруженных людей.

Сообщается, что сейчас в Керчи "всем очевидцам закрывают рты". Накануне стало известно также о том, что опубликованное видео теракта внезапно было удалено из сети, а директора телеканала "Таврида" Николая Долгачева после его запуска в эфир уволили.

Появилась информация и о том, что накануне нападения на колледж Рослякова заметили в компании двух мужчин в военной форме.

Керчь,теракт

Три дня,как очевидцы МОЛЧАТ.Сколько террористов

Видимо,подписка

А то выплаты не накрошим

Зачем?

Что то еще будет.Иначе б словили уже абы кого и"назначили"

"Когда произошел взрыв на первом этаже четко было слышно на втором этаже и во внутреннем дворе были выстрелы" pic.twitter.com/sb6VdfjzSd — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Керчь,теракт

Патрулей нет,перехватов особо никаких

ЧС сняли(не знаю,зачем ввели)

где то 3-четверо кровавых агентов Госдепа бегают....

а,не Госдепа? а,герои России?

ясно,тов.майор... pic.twitter.com/MF6YfKw6hu — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно осуждают теракт в Керчи. Пользователи регулярно находят не состыковки и предполагают, что Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.