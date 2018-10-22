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Росляков был не один? Очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи

17.6тЧитать материал на украинском

Владислав Росляков может быть не единственным стрелком, причастным к теракту в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек и более 70 получили ранения.

Блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter прикрепила скриншот переписки местных жителей, из которой стало известно, что студент данного учебного заведения в день трагедии слышал выстрелы одновременно и на первом, и на втором этажах. В сети утверждают, что видели четверых вооруженных людей.

Сообщается, что сейчас в Керчи "всем очевидцам закрывают рты". Накануне стало известно также о том, что опубликованное видео теракта внезапно было удалено из сети, а директора телеканала "Таврида" Николая Долгачева после его запуска в эфир уволили.

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Появилась информация и о том, что накануне нападения на колледж Рослякова заметили в компании двух мужчин в военной форме.

Росляков был не один? Очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи
Росляков был не один? Очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи
Росляков был не один? Очевидцы сделали резонансное заявление о теракте в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно осуждают теракт в Керчи. Пользователи регулярно находят не состыковки и предполагают, что Росляков стал такой же жертвой, как и другие студенты.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
керченский стрелок
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Галицький Данило
Галицький Данило
ОБОЗ! Я ЕКШН-КАМЕРУ ХОЧУ!
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Самарский Валера
Самарский Валера
опять-одна баба сказала............................
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