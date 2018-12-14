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Виктор Швец
Виктор Швец
Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывовВсе статьи автора

Росія порушила Будапештський меморандум, напавши на кораблі України!

2.8тЧитать материал на украинском

Збройний напад Росії на наші військові кораблі в Керченській протоці - це порушення Будапештського меморандуму!

Що робити?

Сьогодні вже є фактом, що Росія, здійснивши своїми збройними силами напад на військові кораблі України в Керченській протоці, порушила Будапештський меморандум. Будь-хто може легко в цьому переконатись, прочитавши його текст. Зокрема, в тій його частині, яка стосується застосування збройних сил країн-підписантів, які взяли на себе зобов’язання, що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти неї".

Тобто ніяка зброя країн-підписантів не буде використана проти України.

Росія свої зобов’язання порушила. Збройні сили Росії були використані проти України в Керченській протоці.

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Думаю, що усі нормальні люди тепер розуміють, що Росії не можна довіряти. Тому вся надія на США і Велику Британію, які теж підписали цей меморандум.

Можна по різному оцінювати цей меморандум, для одних — це звичайний папірець, для інших - міжнародно-правовий договір. Особисто я вважаю його саме таким документом і те, що він не був ратифікованим не змінює його правовий статус, оскільки країни-підписанти не передбачили його ратифікацію, як умову набрання чинності, а погодились що цей меморандум буде застосовуватись з моменту підписання.

Нам зараз кажуть, що цей меморандум не передбачає механізму забезпечення тих гарантій які країни-підписанти на себе прийняли і зобов’язались виконувати.

Це правда.

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Але правда і в тому, що Україна стала жертвою агресії однієї із країн-підписантів цього меморандуму.

Це означає що саме Україна повинна негайно розпочати консультації із США і Великою Британією по реалізації цього меморандуму, шляхом підписання спеціального договору про забезпечення безпеки України цими країнами-підписантами меморандуму.

Такий договір про забезпечення безпеки може бути підписаний між Україною і США та Великою Британією на зразок договору про безпеку між США, Південною Кореєю і Японією.

Україна твердо взяла курс до Північно-Атлантичного альянсу (НАТО), але це достатньо довгий шлях, хоч і необхідний, але ворог вже біля нашого порогу.

Тому договір про забезпечення безпеки України може бути украдений дуже швидко і саме він і буде дієвою гарантією забезпечення безпеки не тільки України, а й у всьому світі.

Якщо влада України буде спроможна підписати такий договір - це буде ще однією історичною подією в історії України , духовною — отримання Томосу про незалежну українську православну церкву і безпековою — укладання договору із США та Великою Британією про забезпечення безпеки України.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Виктор ШвецВиктор Швец
Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
АПВТОРУ: кугут тупой и вонючий! :-) Вам не нравилось, что "протоця" была нашей общей? Вот и кушайте - не обляпайтесь, укрошкольник. :-) Никто на укрокорабли не нападал: кугутне 1000 раз повторили, по радио, семафором, "гучномовцем", предупредительными выстрелами, чтобы они выполняли международные законы! А они нагло пёрли - а потом жидко обкакались. :-) Частный вопрос: Ваша пыка - это от природы ли нарочно? Это ж надо - такое отрастить... :-)))
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Константинов Villi
Константинов Villi
Хуй тебе в рот, трубицын. По сути.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Скала Богдан, кугут вонючий, по сути и смыслу возражений нет? :-))) Ответ принят. :-)
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rercjd Micha
rercjd Micha
Швец- на дуде грец! Где тот меморандум - и где Азовское море! Меморандум не имеет силу Договора, это скорее Протокол о намерениях. Украина сама стала на путь предательства к России с приходом к власти ставленника США Ющенко. Это и базы в Крыму (отдадим американцам!), и герои-бандеровцы... Вот и результат!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Скала Богдан, кугут вонючий, по сути и смыслу возражений нет? :-))) Ответ принят. :-)
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Скала Богдан
Скала Богдан
rercjd Micha, пішов на хуй долбоєб
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
сша нарушили Будапештский меморандум устроив на Украине госпереворот
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Скала Богдан
Скала Богдан
Малахов Егор, кацапів тільки поситати і мочити.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Иванович Игорь, ---- это тяжело больной хроническим алкаголизмом росиянин в момент запойно кататонического синдрома белой горячки Delirium tremens .Мозг и психика этого больного находится в шизоидно маниакальной гиперфазе галлюцинаций и навязчивых идей. Такие больные часто несут полную чушь не осознавая о реальностях собственного положения в данной ситуации. Ситуативно они находятся в средине какого то своего мирка навязанного образами...звуками....и даже совместными диалогами больным сознанием. Чаще всего больного можно излечить электричесвом и уколами в область мозжечка. Но если пациенты начинают верить в то,что нарисовало их больное воображение...то излечению чаще всего они не поддаются. Если становятся буйными рекомендуем содержать таких в клиниках закрытого типа под постоянным воздействием сильных психоподавителей, возможны смирительные средства. 1951 г. академик Бехтерев.
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