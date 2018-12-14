Збройний напад Росії на наші військові кораблі в Керченській протоці - це порушення Будапештського меморандуму!

Що робити?

Сьогодні вже є фактом, що Росія, здійснивши своїми збройними силами напад на військові кораблі України в Керченській протоці, порушила Будапештський меморандум. Будь-хто може легко в цьому переконатись, прочитавши його текст. Зокрема, в тій його частині, яка стосується застосування збройних сил країн-підписантів, які взяли на себе зобов’язання, що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти неї".

Тобто ніяка зброя країн-підписантів не буде використана проти України.

Росія свої зобов’язання порушила. Збройні сили Росії були використані проти України в Керченській протоці.

Думаю, що усі нормальні люди тепер розуміють, що Росії не можна довіряти. Тому вся надія на США і Велику Британію, які теж підписали цей меморандум.

Можна по різному оцінювати цей меморандум, для одних — це звичайний папірець, для інших - міжнародно-правовий договір. Особисто я вважаю його саме таким документом і те, що він не був ратифікованим не змінює його правовий статус, оскільки країни-підписанти не передбачили його ратифікацію, як умову набрання чинності, а погодились що цей меморандум буде застосовуватись з моменту підписання.

Нам зараз кажуть, що цей меморандум не передбачає механізму забезпечення тих гарантій які країни-підписанти на себе прийняли і зобов’язались виконувати.

Це правда.

Але правда і в тому, що Україна стала жертвою агресії однієї із країн-підписантів цього меморандуму.

Це означає що саме Україна повинна негайно розпочати консультації із США і Великою Британією по реалізації цього меморандуму, шляхом підписання спеціального договору про забезпечення безпеки України цими країнами-підписантами меморандуму.

Такий договір про забезпечення безпеки може бути підписаний між Україною і США та Великою Британією на зразок договору про безпеку між США, Південною Кореєю і Японією.

Україна твердо взяла курс до Північно-Атлантичного альянсу (НАТО), але це достатньо довгий шлях, хоч і необхідний, але ворог вже біля нашого порогу.

Тому договір про забезпечення безпеки України може бути украдений дуже швидко і саме він і буде дієвою гарантією забезпечення безпеки не тільки України, а й у всьому світі.

Якщо влада України буде спроможна підписати такий договір - це буде ще однією історичною подією в історії України , духовною — отримання Томосу про незалежну українську православну церкву і безпековою — укладання договору із США та Великою Британією про забезпечення безпеки України.