Нещодавно прес-службою Головного управління розвідки Міністерства оборони України була оприлюднена інформація про те, що російське окупаційне командування продовжує комплектування з'єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2 -го (Луганськ) армійських корпусів громадянами РФ з числа найманців -кримінальників.

В українській розвідці відзначають, що основними мотиваційними чинниками для найманців-кримінальників є "обіцяні російським окупаційним командуванням грошові винагороди і звільнення від кримінальних проваджень за вчинені на території РФ злочини".

Варто зазначити, що ще в травні 2016 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформував спеціальні служби України про те, що на території тимчасово окупованих районів Луганщини російськими кураторами створено низку тренувальних таборів, в яких колишні російські кримінальні злочинці проходять відповідну підготовку для подальшої участі у бойових діях на боці бойовиків та диверсійної діяльності на території України.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", один з таких тренувальних таборів знаходиться поблизу тимчасово окупованого м. Первомайськ Луганської області на території колишнього піонерського табору "Чайка". Під керівництвом інструкторів, загальною кількістю до 20 чоловік, колишні російські зеки проходять курси з вогневої підготовки, надання першої медичної допомоги та диверсійної діяльності.

У червні 2017 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що українським військовим вдалося ліквідували 46-річного бойовика так званої "ЛНР", громадянина Росії Андрія Штейнберга, 11.12. 1971 р.н., уродженця м. Тула (РФ).

Примітно, що у 2015 році вироком Привокзального районного суду м. Тула (РФ) Андрій Штейнберг був визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст.222.1 КК РФ (незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин). Суд засудив Штейнберга до 18 місяців позбавлення волі, з відбуванням покарання в колонії-поселенні, зі штрафом в розмірі 12 000 рублів.

Місце загибелі Штейнберга А. і окремі епізоди його біографії, а саме: вирок Привокзального районного суду м. Тула (РФ), дають підстави вважати, що ліквідований бійцями ЗСУ російський найманець був одним з випускників диверсійної школи "Чайка".

Тренувальний табір на території колишнього піонерського табору "Чайка" функціонує з 2015 року. 10 листопада 2015 року, в проміжок між 11 і 12 годинами дня, неподалік від табору "Чайка", у наслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої отримав поранення несумісні з життям командир контррозвідки НЗФ "Привид" Таліб Мірзоєв на псевдо "Туліб". За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", Таліб Мірзоєв особисто піддавав жорстоким знущанням і тортурам захоплених українських військових та патріотів з числа цивільних осіб.

Війна в Україні - чудова можливість для Росії позбутися так званих "покидьків суспільства". А ще - збавити галас навколо "вантажів 200", що прибувають в РФ з Донбасу.