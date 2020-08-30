Побачила тут випадково, як бідкається мамзель про ситуацію Білорусі. Щиро так бідкається на справжній українській мові. Мовляв, не бажаю Білорусі долі України. Спочатку Майдан, потім сім років війни, 15 тисяч загиблих. І фотка прикріплена грамотна, типу ілюстрація. Це щоб ніхто й не подумав, що то ольгінський рекрут воду каламутить. Фото загиблих солдат, рядами домовини, накриті жовто-блакитним прапором.

Подивилася я на все це і подумала. Друзі, як ви думаєте, якби ми не повстали в 2014, якби пішли на "компроміс" та погодилися на Тайожний союз, ОДКБ і от ето от всьо. Якби Путіну вдалося розпочати з аншлюсу України побудову новітньої Російської імперії, скільки би українців, білорусів та й тих же росіян вже полягло у новітніх імперських війнах?

Сьогоднішня Сирія, Донбас та інші горячі точки - то всьо по бідності. Від повномасштабних війн Росію стримує Україна, яка воює прямо у неї в підбрюшші. Ідеологія у путінізму антилюдська, загарбницька. Чи стримувало б щось її ходу, якби він не застряг в Україні?

Для того, щоб зрозуміти долю підкорених народів, які вибрали "компроміс" замість шляхетної боротьби, достатньо подивитися скільки чеченців та бурятів ці нелюді згубили на Донбасі. Росія будує рейх руками тих, кого не шкода - тобто підкорених народів. Замість усвідомлення цього, багато хто воліє пристати на російську точку зору. Мовляв, не пручалися б, зґвалтування вже закінчилося б.

Сотні і тисячі негідників вмовляють українців, а тепер і білорусів, закрити очі і думати про Англію. Це гидко. Але найбільш обурює те, що мирна, вільна, нескорена Україна, яка існує виключно завдяки от цьому гену боротьби, представляється загалу, як щось неправильне - щось, що в стало причиною ворожої агресії.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.