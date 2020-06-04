Российский полковник с "украинским следом" побил подчиненных в Сирии

В России заместителя командира 19-й ОМБСр ВС РФ полковника Евгения Телешева оштрафовали за то, что он избил своих подчиненных после обстрела охраны президента Сирии Башара Асада на командном пункте Дейр-эз-Зор летом 2019 года.

Соответствующую информацию 4 июня опубликовали росСМИ со ссылкой на решение Владикавказского гарнизонного военного суда. А волонтеры Международного разведывательного сообщества InformNapalm добавляют, что россиянин, вероятно, участвовал и в военной агрессии РФ против Украины, награды за которую и позволили ему отделаться только штрафом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным суда, Телешев, находясь в командировке в Сирии, исполнял обязанности начальника оперативной группы на тактическом направлении Эш-Шола. Во время следствия он рассказал, что с мая по июль 2019-го на вверенном ему участке была напряженная обстановка: "нападение на командный пункт и ДТП с российскими военнослужащими, в результате которого погибли граждане Сирии".

А уже утром 23 июля того же года в служебном кабинете командного пункта Дейр-эз-Зор полковник избил двух своих подчиненных: стрелка и его непосредственного начальника. У военнослужащих диагностировали сотрясение головного мозга.

"Телешев заявил, мол, просто не удержался, когда узнал от командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Сердюкова о том, что один из его подчиненных стрелков, находясь на боевом посту, выстрелил в авто сотрудников службы безопасности Сирийской Арабской Республики (САР), и пуля пробила стекло авто", – говорится в сообщении.

В результате военный суд, "приняв во внимание заслуги полковника и боевые награды", а также добровольное возмещение пострадавшим морального вреда по 70 тыс. рублей каждому, решил применить к Телешеву более мягкое наказание, чем предусмотрено статьей 286 УК РФ ("Превышение служебных полномочий").

informnapalm.org

В приговоре указано, что подсудимый совершил преступление, якобы опасаясь возникновения конфликта с местным населением и охраной САР, а также повторения инцидента. Полковника приговорили к штрафу в размере 350 тыс. рублей. И хотя решение попытались оспорить избитые военные, требуя, чтобы Телешева лишили свободы, сняли с должности и тот возместил 1 млн. рублей, суд оставил их обжалования без удовлетворения.

Со своей стороны расследователи рассказывают, что в базе данных OSINT-исследований InformNapalm не было информации о заместителе командира 19-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 20634, г. Владикавказ, Северная Осетия) полковнике Евгении Телешеве. Зато уверяют, что в базе содержится 14 исследований, в которых собраны многочисленные материалы с доказательствами участия военнослужащих 19-й ОМСБр в операции захвата Крыма и войне на Донбассе.

"Учитывая такое большое количество выявленных кадровых российских военных из состава 19 ОМСБр ВС РФ, воевавших на украинском Донбассе, не исключено, что некоторые из боевых наград полковника Телешева, которые российский военный суд учел для смягчения приговора, были получены им за участие в агрессии против Украины", – констатируют расследователи.

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