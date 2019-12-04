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4 декабря • обновлено в 17:27
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Кассетный скандал с Трубой: НАБУ неожиданно подыграло экс-главе ГБР

1.7т
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Национальное антикоррупционное бюро не обнаружило оснований для открытия уголовного производства по аудиозаписям якобы из кабинета бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, за отставку которого проголосовала Верховная Рада.

Об этом сообщила пресс-служба бюро в ответ на запрос LIGA.net (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – сказано в письме.

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НАБУ не стало открывать производство по Трубе

НАБУ не стало открывать производство по Трубе

LIGA.net

Как уточнил собеседник издания, при анализе записей, факты, которые можно было бы расследовать по коррупционным статьям, не обнаружены.

НАБУ неожиданно подыграло Трубе в скандале с пленками

НАБУ неожиданно подыграло Трубе в скандале с пленками

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины
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