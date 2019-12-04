Кассетный скандал с Трубой: НАБУ неожиданно подыграло экс-главе ГБР

Национальное антикоррупционное бюро не обнаружило оснований для открытия уголовного производства по аудиозаписям якобы из кабинета бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, за отставку которого проголосовала Верховная Рада.

Об этом сообщила пресс-служба бюро в ответ на запрос LIGA.net (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – сказано в письме.

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Как уточнил собеседник издания, при анализе записей, факты, которые можно было бы расследовать по коррупционным статьям, не обнаружены.

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