Кассетный скандал с Трубой: НАБУ неожиданно подыграло экс-главе ГБР

Национальное антикоррупционное бюро не обнаружило оснований для открытия уголовного производства по аудиозаписям якобы из кабинета бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, за отставку которого проголосовала Верховная Рада.
Об этом сообщила пресс-служба бюро в ответ на запрос LIGA.net (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).
"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – сказано в письме.
НАБУ не стало открывать производство по Трубе
LIGA.net
Как уточнил собеседник издания, при анализе записей, факты, которые можно было бы расследовать по коррупционным статьям, не обнаружены.
НАБУ неожиданно подыграло Трубе в скандале с пленками
Как сообщал OBOZREVATEL:
Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.
В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.
Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записи.
В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.
27 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал подробности о прослушивании, которое обнаружили в сентябре в его кабинете.
Близкий соратник главы Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 000 долларов.
Верховная Рада 3 декабря проголосовала за отставку Романа Трубы с должности руководителя ГБР.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!