Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый

Романа Скрыпника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине, будут искать, пока не найдут.

Такие заявление в эфире "Украина 24" сделал советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол. Он сказал, что "с подводной лодки никуда не денешься".

Правоохранители, как подчеркнул Апостол, знают родственников беглеца, "все окружили и контролируют тепловизорами".

"Это не проблема даже его найти, вопрос во времени. Куда он может деться? Вскочить в воду, в озеро? В болоте утонуть? Его могут звери разорвать в тех лесах. Или может прийти с повинной, склониться, зная, что он уже будет осужден на пожизненное", – сказал Апостол.

"Ну сколько бегать, еще день, два? Или покончит жизнь самоубийством... Я думаю день-два, и человек будет схвачен или сам придет. Живой или мертвый – он попадется", – добавил советник главы МВД Арсена Авакова.

Апостол признал, что масштабная поисковая операция дорого обходится бюджету, но другого выхода нет, потому что злоумышленник должен быть задержан.

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