Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый
Полтавский террорист-беглец Роман Скрыпник третьи сутки остается на свободе
Советник главы МВД Михаил Апостол считает, что ситуация у Скрыпника безвыходная
Апостол прогнозирует, что беглец сдастся полиции еще через день-два или же будет схвачен
Романа Скрипника будут искать, пока не найдут.
Романа Скрыпника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине, будут искать, пока не найдут.
Такие заявление в эфире "Украина 24" сделал советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол. Он сказал, что "с подводной лодки никуда не денешься".
Правоохранители, как подчеркнул Апостол, знают родственников беглеца, "все окружили и контролируют тепловизорами".
"Это не проблема даже его найти, вопрос во времени. Куда он может деться? Вскочить в воду, в озеро? В болоте утонуть? Его могут звери разорвать в тех лесах. Или может прийти с повинной, склониться, зная, что он уже будет осужден на пожизненное", – сказал Апостол.
"Ну сколько бегать, еще день, два? Или покончит жизнь самоубийством... Я думаю день-два, и человек будет схвачен или сам придет. Живой или мертвый – он попадется", – добавил советник главы МВД Арсена Авакова.
Апостол признал, что масштабная поисковая операция дорого обходится бюджету, но другого выхода нет, потому что злоумышленник должен быть задержан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве в ходе спецоперации злоумышленник, который угнал автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Поиски Скрипника продолжаются. За помощь в поимке обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.