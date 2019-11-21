Били по голове, насиловали и бросили в поле: вскрылись жуткие детали о зверствах "слуги"-педофила

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, которого в 1995 году приговорили к тюремному сроку за сексуальные преступления, вместе с 3 подельниками вывез в поле и жестоко надругался на 17-летней девушкой.
Об этом идет речь в решении суда, согласно которому нынешний парламентарий и угодил за решетку.
Так, в протоколе заседания установлено, что несовершеннолетнюю жертву Иванисов вместе с приятелями изнасиловал в “извращенной форме” 15 сентября 1995-го года.
Вскрылись жуткие детали о зверствах Иванисова
Девушка шла по улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области, провожая знакомую. Внезапно из проезжающего мимо авто выскочил Иванисов с друзьями и они, получив отказ на предложение покатать, начали заталкивать девушек в машину.
Подруга жертвы сбежала, а вот над несовершеннолетней надругались.
“Ударившись головой, упала на заднее сидение. Я попыталась встать. Те, кто сидел, схватили за руку и голову. Затолкали в автомобиль, подсудимые стали везти в неизвестном направлении, сильно испугавшись, я стала просить, чтобы отпустили", – рассказала она в суде.
Отмечается, что Иванисов собственноручно затолкал девушку в автомобиль. Ее вывезли в поле и изнасиловали. Каждый из преступников, включая будущего нардепа, по очереди надругался над беззащитной.
Всплыли детали преступления Иванисова
ktk.kz
Соучастник Иванисова даже угрожал вывезти жертву в Ростов-на-Дону или в Мариуполь, где и закопать заживо. “Когда один из задержанных предложил ей совершить половой акт в извращенной форме, она отказалась. За это Иванисов ударил ее по голове”, – сказано в документе.
Сам будущий политик на суде заверил, что якобы решил “поддержать” своих приятелей – те, мол, пригрозили оставить его в поле, если он откажется глумиться над девушкой.
“Третьим пришел насиловать Иванисов. Он удовлетворил половую страсть в извращенной форме, после чего пытался изнасиловать, но не довел преступление до конца по физиологическим причинам. После Иванисова зашел четвертый насильник”, – сказано в протоколе.
Полностью удовлетворив свою половую страсть, злоумышленники бросили девушку в поле и уехали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
Были опубликованы приговор Иванисову и указ второго президента Леонида Кучмы о его помиловании.
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