Били по голове, насиловали и бросили в поле: вскрылись жуткие детали о зверствах "слуги"-педофила

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, которого в 1995 году приговорили к тюремному сроку за сексуальные преступления, вместе с 3 подельниками вывез в поле и жестоко надругался на 17-летней девушкой.

Об этом идет речь в решении суда, согласно которому нынешний парламентарий и угодил за решетку.

Так, в протоколе заседания установлено, что несовершеннолетнюю жертву Иванисов вместе с приятелями изнасиловал в “извращенной форме” 15 сентября 1995-го года.

Вскрылись жуткие детали о зверствах Иванисова

Девушка шла по улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области, провожая знакомую. Внезапно из проезжающего мимо авто выскочил Иванисов с друзьями и они, получив отказ на предложение покатать, начали заталкивать девушек в машину.

Подруга жертвы сбежала, а вот над несовершеннолетней надругались.

“Ударившись головой, упала на заднее сидение. Я попыталась встать. Те, кто сидел, схватили за руку и голову. Затолкали в автомобиль, подсудимые стали везти в неизвестном направлении, сильно испугавшись, я стала просить, чтобы отпустили", – рассказала она в суде.

Отмечается, что Иванисов собственноручно затолкал девушку в автомобиль. Ее вывезли в поле и изнасиловали. Каждый из преступников, включая будущего нардепа, по очереди надругался над беззащитной.

Всплыли детали преступления Иванисова ktk.kz

Соучастник Иванисова даже угрожал вывезти жертву в Ростов-на-Дону или в Мариуполь, где и закопать заживо. “Когда один из задержанных предложил ей совершить половой акт в извращенной форме, она отказалась. За это Иванисов ударил ее по голове”, – сказано в документе.

Сам будущий политик на суде заверил, что якобы решил “поддержать” своих приятелей – те, мол, пригрозили оставить его в поле, если он откажется глумиться над девушкой.

“Третьим пришел насиловать Иванисов. Он удовлетворил половую страсть в извращенной форме, после чего пытался изнасиловать, но не довел преступление до конца по физиологическим причинам. После Иванисова зашел четвертый насильник”, – сказано в протоколе.

Полностью удовлетворив свою половую страсть, злоумышленники бросили девушку в поле и уехали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!