Россия может пойти в наступление. Это не просто страшилка – Доник

Решится ли Россия начать широкомасштабное наступление на Украину – или мы уже можем с облегчением выдохнуть? На какую поддержку Запада нам не стоит рассчитывать ни при каких обстоятельствах? Почему из панацеи для армии "минское перемирие" превратилось в будущую угрозу для Украины? И наконец, насколько погружены представители высшего военно-политического руководства страны в "теплую ванну" непонимания реальной обстановки в государстве и в армии?

Обо всем этом и многом другом во второй части интервью "Обозревателю" рассказал известный блогер и волонтер Роман Доник. Первую часть интервью читайте здесь.

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- В последнее время снова поползли слухи о 70 тысячах российских военных на украинско-российской границе. То, что Россия продолжает накапливать там войска – очень плохой знак?

- Может быть. Знаешь, меня коробит, когда отдельные блогеры-оптимисты начинают обвинять тех, кто опасается нападения России или развязывания большой войны, в ретрансляции "страшилки", якобы придуманной Кремлем, чтобы пугать обывателей.

У нас Россия под боком. Она сейчас – в откровенно плохом положении. И пару лет это положение меняться вообще никак не будет.

А Россия (да и не только она) привыкла разговаривать с позиции силы, доминировать в переговорах. Но доминировать ей сейчас не на чем, потому что ей везде насовали, где только можно. Так что активизация в Украине остается самым простым, самым дешевым и самым безболезненным для РФ вариантом.

Поэтому я бы не отбрасывал вероятность такого развития событий.

- Но ведь, поскольку РФ в некотором роде сейчас загнана в угол, ситуация для нас может оказаться даже опаснее, чем раньше? Терять-то им уже нечего…

- Загнана? Не уверен. Им оставляют лазейку. Дали добро на строительство второго "Северного потока"? Дали.

Россия – это здоровенная махина. С ней вынуждены считаться. Мировые экономики всех стран так или иначе завязаны на ней. И, нравится нам это или нет, но Россия – не Северная Корея, которую можно просто "выключить", как будто ее и не было. Россия – она есть. И с ней вынужденно считаются все.

- И риск широкомасштабного наступления сохраняется?

- Да. У нас есть Крым, который аннексировали. Все мировое сообщество высказывает обеспокоенность. Уже есть санкции. Это хорошо, безусловно. Но давай представим, что Россия ударила и забрала еще две наших области. Скажем, Харьковскую и Днепропетровскую. Как думаешь, что дальше будет? Попробуем спрогнозировать?

- Снова обеспокоенность?

- Да. Возможно, эта обеспокоенность будет жестче. Но никто не поднимет Тихоокеанский флот. Не полетят самолеты, не поедут танки. Потому что мы – буферная зона. И нам пора уяснить: что в этой буферной зоне будет происходить, волнует, по большому счету, только нас.

Тем же американцам вообще по нарезу – для них это просто политика. Германии все равно, будет линия проходить по границе областей или по Днепру. Есть кусок буферной зоны? Отлично. Не будет? Всегда остается Польша.

С нами выгоднее иметь дело, мы не члены НАТО. Все обязательства, которые существовали по отношению к нам – нарушены. Будапештский меморандум? Да нафиг! Ну отняли у нас Крым и по половинке от двух областей – и чё?

Президент Украины демонстрирует паспорта российских военных, прибывших на Донбасс, на заседании СБ ООН, сентябрь 2017 года Twitter

- Ничего.

- И дальше ничего не будет. Все, что возможно – возможно в долгосрочной перспективе. А нам-то – жить здесь и сейчас! И каждый год работает против нас.

- Почему?

- Потому что на оккупированных территориях вырастают дети. Вырастают в мире, где Украина – это злодей. Где герои – это Моторола, Гиви и подобная фигня.

- Фактически, каждый год такой войны сейчас - это лишнее десятилетие противостояния в будущем?

- Совершенно верно.

- Но с другой стороны, это время - шанс подготовиться. Обучить тех же пулеметчиков.

- Мы этим и занимаемся. Но если говорить о глобальном каком-то пошаговом плане – его нет. Ни у кого.

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Еще недавно ходили слухи, что до конца года Россия якобы могла дать согласие на ввод миротворцев по границе. И эти слухи вроде бы даже имели под собой основания. Но это было до того, как в Англии отравили Скрипаля и потом выслали дипломатов…

Уже сейчас все по-другому. И нет никакой гарантии, что завтра не отравят еще кого-то.

Так что загадывать сейчас что-то в долгосрочной перспективе – это вообще бессмысленно.

- Видишь "симптомы", что позиционная война в обозримом будущем может перейти в какую-то другую форму?

- В какую, например? Мы сейчас стоим и выжидаем. Это политическое решение.

- Конца выжиданию не видно пока?

- Когда-то будет. Но когда?..

У нас сейчас меняется формат. Это зачем-то нужно. Мы ведь многих вещей недопонимаем. И нам нет совершенно никакой разницы, будет на Донбассе АТО или же Операция объединенных сил. Но зачем-то это нужно, я так понимаю.

- Для чего, например?

- Я не хочу говорить о вещах, в которых я вообще ни черта не понимаю. Вероятно, причины где-то в юридической плоскости лежат. И эта перемена – часть какого-то большего замысла.

Для солдата в окопе, по большому счету, ничего это не поменяет – в ближайшей перспективе. Как и для меня, ездящего учить солдата в окопе. Но зачем-то это делается.

И знаешь, если объективно, за эти 4 года у меня не было и нет оснований подозревать Порошенко в том, что он хочет продать Украину, слить ее. Все, что он делает, свидетельствует об обратном.

Роман Доник на курсах подготовки пулеметчиков, работающих с ДШК Facebook

Да, в Украине объективно жить стало тяжелей. Люди стали меньше зарабатывать. Но процессы реформирования болезненны сами по себе. А реформирование в условиях войны – тем более.

Но поползновений что-то слить я не вижу.

Порошенко воюет на самом деле. Он воюет за Украину. Я не знаю его личной мотивации – этого не знает никто, кроме него самого. Но он это делает. И у меня нет причин сомневаться в той генеральной линии, которая сейчас вырабатывается.

- Тем не менее, ему часто вменяют в вину тот же "Минск"…

- Минские соглашения дали возможность армии встать на ноги, нарастить какие-то мышцы и стать тем войском, которое имеем сейчас. Все это – результат проклинаемого всеми "Минска". Потому что если бы мы постоянно находились в активной фазе – я действительно не знаю, насколько нас бы хватило. Та сторона – это ведь не квазигосударства "ДНР" и "ЛНР". Там – граница с Россией.

Когда Кремлю надо поддержать этих ушлепков, на Донбасс заходят РТГр, БТГр, а если надо – то и регулярные войска РФ.

И не стоит поддаваться "болезни экспертов" и рассуждать о том, чего ты не знаешь. А мы в последнее время часто этим грешим.

- Во время нашумевшей встречи президента с блогерами ты спросил у Порошенко, не боится ли он, что окружение погружает его в "теплую ванну". Почему именно этот вопрос у тебя возник?

- Я еще просил делать екскурсии в Грузию. Просто брать людей и возить автобусами. И показывать им ту Грузию, которая существует в реальности, а не в спичах людей, которые оттуда сбежали и пытаются у нас здесь устраивать революции. Пусть бы люди увидели настоящую Грузию. Это было бы познавательно.

Что касается "теплой ванны" – это действительно проблема. И на слова о "теплой ванне" все всегда очень болезненно реагируют. Порошенко не стал исключением.

Но эта самая "теплая ванна" - это чисто человеческий фактор. У того же Порошенко или какого-то министра есть замы, аппарат, который этого чиновника обслуживает, пресс-службы, люди, занимающиеся коммуникациями… Все они отвечают за результат. И, чтобы не портить настроение боссу, они даже не врут, а делают аккуратную и грамотную подборку информации.

Президент Украины Петр Порошенко побывал в освобожденной Катериновке на Луганщине Сайт Президента Украины

Ты посмотри на Фейсбук-странички глав облгосадминистраций – там же сплошной елей из всех щелей сочится! Начинаешь читать – и такое ощущение, что ты переносишся в Азию времен Ходжи Насреддина

Но ведь все чиновники с президентом включительно – это менеджеры. Они должны быть эффективны. И огромное количество ошибок совершается не потому, что он дурак, а потому, что у него нет понимания, что он ошибается. А куда может занести человека, который не слышит ни слова критики, предугадать невозможно.

И "теплая ванна" - это об этом.

Понимаешь, в жизни ведь – как в физике:и каждое тело стремится к состоянию покоя. У всех есть своя зона комфорта. Они ее для себя долго встраивали. И в этой власти, которая есть последние 4 года. И даже в армии.

Президент Порошенко побывал в освобожденной Катериновке Сайт Президента Украины

Именно поэтому сейчас так много говорят о том, что в армии все возвращается обратно. Потому что люди приспособились. Им совершенно не хочется выходить из зоны комфорта. Вот они и подают информацию таким образом, чтобы их зона комфорта пострадала как можно меньше.

- Ладно. Вот ты задал вопрос о "теплой ванне". Как отреагировал Порошенко?

- Болезненно. Любой человек искренне считает, что он не может быть в "теплой ванне". И я понимаю, что президенту эти вопросы уже поперек горла. Потому что он действительно не хочет в ней находиться. Нет у него цели погрузиться в "теплую ванну" и бегать по пенькам. Он рубится на нескольких фронтах.

Другое дело – что это не от него зависит.

- А в целом после той встречи как думаешь – есть проблема?

- Глобальной проблемы нет.

Опять-таки, у нас проблема ведь, наверное, даже не в президенте, не в министрах и даже не в главах администраций. У нас кадровая проблема - именно в среднем звене.

Простой пример. Возьмем присвоение военным подразделениям почетных наименований. Это, условно говоря, награда. Президент хочет это сделать. А какой-то клерк в Администрации президента, которому это поручат, привык делать определенный перечень рутинных дел каждый день, а тут ему накинули еще одно, наименования. Это ж надо какие-то бумажки собирать, какие-то встречи проводить, еще что-то делать…

Для него это – лишний головняк.

И человек тупо забывает. Вспоминает лишь через полгода, когда, допустим, 5 бригад уже должны получить имена. Но не получили. Общественность встает на дыбы. Ведь бригада – это не только те люди, которые служат сейчас. Это – еще и все те 12 тысяч, которые вообще прошли через 93 бригаду за 6 волн мобилизации. Они навечно в списочном составе бригады. Все их родственники – это тоже бригада…

У нас с армией связано огромное количество людей. Это большущее электоральное поле. Это избиратели. Все, кто так или иначе соприкоснулся с войной. А вот этот вопрос не доносится тому же президенту. Хотя любая тема, которая может быть хоть немножечко болезненна для армии, резонирует именно по этой причине. Но это не учитывается на всех уровнях. И это проблема.

- А как насчет высшего военного командования? Как с "теплой ванной" у Муженко?

- Муженко плюс-минус владеет ситуацией. Потому что сам везде мотается. Он любит просто пообщаться с народом. У него есть коммуникация.

И у него есть люди, которые доносят ему те моменты, о которых ему не скажут его непосредственные подчиненные. Я, к примеру, один из таких людей. Я могу посмотреть, что там-то все очень плохо – и сказать об этом.

И знаешь – в принципе, ни одна проблема не оставалась нерешенной. Более-менее нормальная коммуникация есть.

Другой вопрос – у нас же, как ты понимаешь, тоже случаются перегибы. Иногда общественность начинает слишком много на себя брать. Общественности начинает казаться, что они лучше военных разбираются в армии и в войне.

Особенно любит общественность поучаствовать в кадровых назначениях. Вот вы не того поставили. Надо вот этого снять, а этого – назначить.

Но тут свои резоны. И я в такие вещи стараюсь не лезть вообще никаким боком. Потому что, как правило, мы знаем того или иного человека последние год, полтора, три… Вот он стал командиром батальона – и мы знаем, что батальон под его командованием делает. Мы следим за ним в Фейсбуке – и думаем: ай, как все хорошо! Как замечательно!

И мы забываем, что в Фейсбуке человек говорит только о том, о чем хочет сказать. Он может писать очень красивые героические или трогательные посты – и при этом воровать тоннами соляру. Одно же другому не мешает.

А военные – они ведь этого человека знают намного дольше, чем мы. И они знают то, о чем мы даже не подозреваем.

Начальник Генштаба Виктор Муженко на Донбассе бывает достаточно часто Укринформ

- И не обязаны перед нами в этом отчитываться.

- Конечно! Так что такая проблема есть.

А касаемо "теплых ванн" - я не думаю, что эта проблема критична. Но всегда есть одно "но". У нас все очень любят, когда их хвалят. И я больше всего боюсь, когда тех же глав администраций, например, начинают захваливать. Потому что это - начало конца.

Ну и кроме всего остального, нравится нам это или нет, но все отношение ко всем чиновникам автоматом переносится на президентскую ветку. И об этом тоже нельзя забывать.