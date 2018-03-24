Роль Медведчука в деле Савченко: журналист указала на неожиданность

Журналистка Юлия Мостовая заявила, что единственным элементом неожиданности в ситуации с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко стало то, что с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко указал на ее "кукловода" - лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

"Четверговые события в Раде, прошедшие по предсказуемому сценарию и завершившиеся согласием на арест Надежды Савченко, имели лишь один элемент неожиданности – вслед за брифингом главы СБУ, с парламентской трибуны в Виктора Медведчука ткнул пальцем и генеральный прокурор", – написала она в статье на "Зеркале недели".

Она добавила, что Медведчук никогда не утаивал то, что делает в Украине.

"Все, что делает Медведчук в Украине и с Украиной, для Петра Порошенко не секрет с самого начала президентства. Да, собственно, друг Путина никогда и не таился. Что же произошло сейчас? Луценко и Грицак пустились берега? (Говорят, что оба силовика были настроены решительнее их патрона, сомневавшегося в целесообразности превращения Савченко в народную героиню.). Президенту нужна хоть какая-то победа? Путина хотят спровоцировать на действия, освежающие фактор внешней угрозы?" – спросила Мостовая.

Журналистка подчеркнула, что ответов на данные вопросы у нее нет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мостовая рассказала, чем грозит ситуация с Савченко Украине.