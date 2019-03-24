Родственница Сталлоне: выяснились неожиданные факты о погибшей в ДТП в Одессе мажорке

Погибшая в аварии в центре Одессы в ночь на воскресенье, 24 марта, Виктория Кравченко была родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.

Так, 33-летняя жертва — дочь известного одесского бизнесмена Валерия Кравченко, владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт", а ранее — и отеля "Моцарт".

Как пишут "Факты", мужчина является единственным одесским родственником Жаклин Сталлоне, матери Сильвестра.

"Я — племянник Жаклин Сталлоне по одному из родственных ответвлений, которое она сумела отследить. С тех пор, как нашли друг друга, мы поддерживаем отношения", — говорил ранее Валерий Кравченко.

Также известно, что в погибшей Виктории Кравченко осталось двое детей.

Виктория Кравченко Соцсети

Виктория Кравченко Соцсети

Виктория с отцом Валерием Кравченко livestory.com.ua

Фото с места смертельной аварии

Как писал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева вечером 22 марта водитель элитного спорткара устроил стрельбу. Это произошло во время спора из-за случившейся ДТП.

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