Родственники жертв катастрофы Ан-26 прибыли для сдачи ДНК

Для установления личности погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Чугуеве будет проводиться ДНК-экспертиза.

Об этом завил глава Харьковской области Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ХОГА. Он отметил, что сейчас уже определены лица, ДНК которых будет использовано для экспертизы по установлению лиц погибших.

"Исходя из моего общения с органами предварительного расследования – уже завтра (28 сентября – Ред.) начнется отбор образцов. Экспертиза по всем 25 лицам будет проводиться в Харькове. На это потребуется 2-3 недели", – сообщил чиновник.

Кучер добавил, что в Харьковскую область продолжают прибывать родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26. Ответственность за размещение, сопровождение и питание родственников на себя взяло руководство вуза.

"Установлены контакты с 20-ю семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4 – на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – разбился самолет Ан-26 ВСУ с курсантами.