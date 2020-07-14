Родственник женщины, убившей в Харькове сына, напал на журналистов. Видео инцидента 18+

В Харькове напали на журналистов из-за сюжета о матери, убившей ребенка.

В Харькове произошло нападение на съемочную группу местного телеканала, приехавшую к дому матери, которая задушила собственного сына и покончила с собой.

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту препятствования работе журналистов и кражи, сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что, когда журналист и оператор приехали снимать сюжет, из дома вышел мужчина, который начал нецензурно ругаться и оскорблять съемочную группу. Он отобрал штатив у оператора, бросился на припаркованный автомобиль и оторвал дверные ручки. После этого мужчина с группой неизвестных начал бросать в журналистов камни.

По данным правоохранителей, нападавший является родственником погибшей.

В Telegram-канале "Нетипичный Харьков" уточняется, что он ее брат. Также обнародовано видео самого нападения (внимание, присутствует нецензурная лексика).

(Видео – Telegram "Нетипичный Харьков")

Открыто уголовное производство по ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мать задушила 10-летнего сына и вскрыла себе вены.

Позднее выяснилось, что у женщины были кредиты, которые она не могла выплатить.