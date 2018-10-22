Родом из 90-х: в Украину вернулась ловкая схема мошенничества

В Украине возродился старый вид мошенничества родом из 90-х, который состоит в требовании долгов по поддельным распискам.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В частности, люди подделывают документы и подписи, после чего идут в суд. По данным журналистов, за последние два года таких прецедентов уже более сотни (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Бывшие работники предприятий получали незаконным путем подписи директоров или других учредителей и затем подделывали текст, вроде бы указанный человек одолжил у него денежные средства. И потом шли в суд с целью истребовать эти средства", – пояснил адвокат Александр Гладий.

Предприниматель из Днепропетровской области Олег Мороз попал в подобную ситуацию. По его словам, бывшие партнеры на компьютере распечатали расписку с поддельной росписью, без свидетелей, а потом подали в суд с требованием суммы, которая была прописана в документе ручкой. Второй экс-партнер просто подделал бумагу с подписью и напечатал соглашение, по которому одолжил крупную сумму средств.

"Имея на руках все документы, зная всю информацию – происходят такие вещи. Раньше отбирали заводы, теперь перешли на частных лиц – видные здания, хорошие квартиры. Надеются на какие-то откупные или полностью забрать имущество", - рассказал предприниматель.

Один из судов удовлетворил иск от жителя Праги. Убедить судью было легко, потому что срок его полномочий подходит к концу. Отмечается, что фирма, которая провела экспертизу расписки и признала, что почерк принадлежит Морозу, является частной. Однако подобные процедуры должен проводить государственный институт.

В фирме рассказали, что использовали аттестованного эксперта Киевского института судебных экспертиз, хотя это запрещено. Имущество, которое судья арестовал для обеспечения иска, оценено без вывески, которая содержится в списке Фонда госимущества как та, что имеет признаки мошеннической.

По закону, оценивать имущество необходимо с разрешения хозяина, но Мороз не знал, что его гостиница, спортзал и несколько квартир в Каменском оценивал человек в Киеве, который не выходил из своего кабинета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о сети "обнальщиков", которые работают в "темной части" интернета.