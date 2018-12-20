Родина снова бросила: Россия отказалась забирать своих граждан из Украины

Российская сторона отказалась от обмена с Украиной военнопленными и заключенными, что предлагалось осуществить до начала 2019 года.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время брифинга. Он отметил, что ни одна из пропозиций украинцев во время последнего заседания в Минске не была поддержана россиянами.

Участник переговоров также рассказал, что вопрос обмена уже несколько раз поднимался украинской стороной.

"Украина внесла обоснованное (и уже не впервые) предложение об обмене до Нового года, пояснив, что мы готовы и организационно, и документально обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в местах лишения свободы Украины, на 23 украинских заключенных в Московских тюрьмах. Россия отказалась", — заявил Марчук.

Евгений Марчук facebook.com/marchuk.yevgen

Он также рассказал, что задал представителям России вопрос: "Так вы отказываетесь от своих граждан?". На это они ответили: "Это другая тема, это не связанно с событиями на Донбассе".

Марчук подчеркнул, что первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2019 году состоится 16 января. На нем, кроме прочего, Украина будет настаивать рассмотреть вопрос по отмене результатов так называемых выборов на оккупированном Донбассе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания.

Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.

19 декабря первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала, что представитель РФ Борис Грызлов даже не явился на переговоры.