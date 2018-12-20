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Родина снова бросила: Россия отказалась забирать своих граждан из Украины

4.3тЧитать материал на украинском

Российская сторона отказалась от обмена с Украиной военнопленными и заключенными, что предлагалось осуществить до начала 2019 года.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время брифинга. Он отметил, что ни одна из пропозиций украинцев во время последнего заседания в Минске не была поддержана россиянами.

Участник переговоров также рассказал, что вопрос обмена уже несколько раз поднимался украинской стороной.

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"Украина внесла обоснованное (и уже не впервые) предложение об обмене до Нового года, пояснив, что мы готовы и организационно, и документально обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в местах лишения свободы Украины, на 23 украинских заключенных в Московских тюрьмах. Россия отказалась", — заявил Марчук.

Евгений Марчук

Евгений Марчук

facebook.com/marchuk.yevgen

Он также рассказал, что задал представителям России вопрос: "Так вы отказываетесь от своих граждан?". На это они ответили: "Это другая тема, это не связанно с событиями на Донбассе".

Марчук подчеркнул, что первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2019 году состоится 16 января. На нем, кроме прочего, Украина будет настаивать рассмотреть вопрос по отмене результатов так называемых выборов на оккупированном Донбассе.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Россия заблокировала обсуждение ситуации с захватом украинских моряков в Черном море, а Грызлов просто сбежал с заседания.

Кроме того, Россия и "Л/ДНР" сорвали предложение Украины освободить пленных и политзаключенных 27 декабря 2018 года.

19 декабря первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала, что представитель РФ Борис Грызлов даже не явился на переговоры.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленнымиРоссийско-украинский конфликт
Персона
Евгений Марчук
Место
БеларусьМинск
Теги
обмен УкраинаРоссия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну да ... только Марчук умалчивает о условиях, которые он выставил ...
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Si Kal
Si Kal
Россияне своих не бросают,говорите? Ну ну...
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Меня всегда поражало двурушничество, обман и предательство некогда высших чинов Советской элиты! СССР развалился не от экономических причин, а от таких как 1 Секретарь КПСС Украины Кравчук и генерал КГБ МАРЧУК!!! И ладно бы молча сидели, а то ещё и вещают, поучают, кичатся своим предательством. Их всех ждёт судьба Иуды - продавшегося за 30 сребренников!
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0
2
Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
Свичкаренко Игорь, Не неси чушь. Стабильное и успешное государство не может развалится от действий отдельных персон, даже и из высшего эшелона власти. На то в нормальном и успешном обществе существуют механизмы выборности и сменяемости власти. СССР был построен как жесткая полудиктатура с весма специфической селекцией во власть и крайне несбалансированной экономикой. Как выразительный пример-закупки зерна СССР у США и Канады начались 26 декабря в 1963. СССР рухнул потому что банально не смог себя прокормить, а это следствие чужовищных системных политических и экономических ошибок. Кстати у СССР действительно был один козырь, которого нет на россии. Это идиология. Какя бы она не была, но тем не менее. Россия тупо быкует, играя в стиле "на слабо". А вот готово ли население рэфии к обраточки гораздо более сильного и умного противника?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Свичкаренко Игорь, СССР развалился от дефицита продуктов. Если бы Горбачев насытил рынок сосисками, а не тезисами о перестройке, то сегодня мы бы жили в другом мире.
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