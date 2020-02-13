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13 февраля • обновлено в 19:23
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Марина Петик
Марина Петик
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Смертельная авария в РФ: что произошло с единственным выжившем украинцев

2.6т
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Единственный выживший в страшной аварии под Псковом в России украинец оказался водителем разбившегося микроавтобуса. Сейчас он находится в больнице, в реанимации. Остальные семь пассажиров и еще один водитель погибли. Все они родом с Закарпатья.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Единственный, кто выжил

38-летний Михаил Зеленюк родился в рубашке. Он единственный, кому удалось выжить в разбившимся микроавтобусе в ужасной аварии на трассе Санкт-Петербург – Невель. Михаил давно занимается пассажирскими перевозками. На своей страничке в соцсети он предлагает услуги по перевозке из Питера в Украину.

Авария в Псковской области, от "Мерседеса" почти ничего не осталось

Авария в Псковской области, от "Мерседеса" почти ничего не осталось

На одном из фото он стоит рядом с "Мерседесом" спринт с номерами АО3315ВН, который как раз и разбился в ночь на 13 февраля под Псковом.

Единственный выживший Михаил Зеленюк рядом с "Мерседесом"

Единственный выживший Михаил Зеленюк рядом с "Мерседесом"

OK Михаила Зеленюка

Михаил Зеленюк

Михаил Зеленюк

OK Михаила Зеленюка

"Накануне я звонил Михаилу, мы с ним родные братья, я работаю под Санкт-Петербургом на стройке, сам тоже из Рахова. Говорю: "ты заедешь ко мне?". Он сказал, да, еду в Питер и заеду к тебе. Утром проснулся и думаю, странно, не приехал и даже не позвонил. Набираю, а телефон не доступен. Потом узнал, что случилось. Позвонил в реанимацию, мне сказали, что у него травмы средней тяжести. Вот сейчас с другом поеду в Псков, нам туда четыре часа еще добираться", – рассказал OBOZREVATEL родной брат выжившего водителя Василий.

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Он добавляет, что Михаил выжил чудом, потому что находился сзади автобуса, спал, а за рулем был напарник, тоже Миша. Он погиб. "Там неправильно пишут, они не в Украину ехали, а в Питер. В салоне были все земляки, с Раховского района, люди ехали на заработки. И все погибли. Мы молимся за Мишу, ему Бог помог выжить, у него двое детей дома", – говорит OBOZREVATEL Василий.

У погибшего водителя буса Михаила Гайналия осталось двое детей.

Михаил был за рулем "Мерседеса". У него остались двое детей

Михаил был за рулем "Мерседеса". У него остались двое детей

facebook Михаила Гайналия

Пострадал и водитель фуры

Михаил живет в Рахове Закарпатской области, а перевозками занимается давно. Его супруга, Светлана работает в Пенсионном фонде Рахова. Однако разговаривать с журналистами она не захотела.

Как сообщили нам в ГУ МВД Псковской области РФ, сейчас Михаил находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. "Когда его доставали на месте, то у него врачи констатировали резаные раны, тупую травму живота, сотрясение головного мозга", – сообщил OBOZREVATEL спикер полиции Псковской области Алексей Баранов.

Также в больнице находится и водитель фуры, в которую врезался "Мерседес", его зовут Вячеслав Рябов, он из Белоруси. У него врачи обнаружили перелом челюсти.

За рулем фуры был белорус

За рулем фуры был белорус

Спасателям пришлось доставать тела

Авария произошла в ночь на 13 февраля примерно в 0:36 ч у деревни Руда на 475 километре трассы Санкт-Петербург – Невель. По предварительным данным микроавтобус "Мерседес" не рассчитал расстояние и пошел на обгон. В результате на скорости он столкнулся с большегрузом "Вольво". Удар был такой силы, что микроавтобус просто смяло.

Погибли восемь украинцев, среди них и водитель микроавтобуса. Спасателям пришлось доставать тела из изуродованного автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело в ГУ МВД Псковской области. Также там уточняют, что микроавтобус совершал частную перевозку.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
авария ДТП
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