Рискнула жизнью ради собаки: под Житомиром произошло ЧП с ребенком

В Житомире 12-летняя школьница получила тяжелые травмы, когда пыталась спасти собаку, на которую двигался поезд.

Несчастный случай произошел 21 августа. Девушка вместе с парнем-одногодкой выгуливала пса вдоль железнодорожных путей недалеко от одной из больниц.

"В какой-то момент животное выбежало на железнодорожные пути перед надвигающимся поездом. Школьница решила спасти собаку, вследствие чего травмировалась", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

Иллюстрация if.ua

В ведомстве отметили, что по предварительной информации ребенка сбил поезд.

"Также ребенок мог получить травмы, когда его отталкивали от поезда. Вся информация на данный момент проверяется. Сама школьница находится в реанимации", – уточнили в полиции.

О состоянии животного на данный момент информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8-летний ребенок выпал из окна высотного жилого дома. Мальчик был доставлен в реанимацию, однако спасти ему жизнь медикам не удалось.

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