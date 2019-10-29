Россия запросила экстрадицию из Украины скандального олигарха Фукса

Россия направила в Украину запрос на экстрадицию одиозного олигарха Павла Фукса, которого объявили в розыск по решению одного из районных судов Москвы.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко. Отметим, 11 октября московский суд заочно арестовал скандального украинского предпринимателя по делу об особо крупном мошенничестве.
Он подозревается в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ. Так, в конце прошлого года СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении застройщика долгостроя Sky House на Мытной улице в Москве, который не исполнял обязательства перед дольщиками с 2014 года.
Павел Фукс
pravda.com.ua
Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров.
Застройщик комплекса – компания "Олтэр", которая входит в Mos City Group. "Олтэр" возглавлял Роман Фукс – брат бизнесмена. Его также объявили в международный розыск.
"Какое решение приняла Генпрокуратура Украины в отношении Фукса, пока неизвестно", – отметил Лещенко.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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