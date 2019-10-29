Россия запросила экстрадицию из Украины скандального олигарха Фукса

Россия направила в Украину запрос на экстрадицию одиозного олигарха Павла Фукса, которого объявили в розыск по решению одного из районных судов Москвы.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко. Отметим, 11 октября московский суд заочно арестовал скандального украинского предпринимателя по делу об особо крупном мошенничестве.

Он подозревается в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ. Так, в конце прошлого года СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении застройщика долгостроя Sky House на Мытной улице в Москве, который не исполнял обязательства перед дольщиками с 2014 года.

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Павел Фукс pravda.com.ua

Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров.

Застройщик комплекса – компания "Олтэр", которая входит в Mos City Group. "Олтэр" возглавлял Роман Фукс – брат бизнесмена. Его также объявили в международный розыск.

"Какое решение приняла Генпрокуратура Украины в отношении Фукса, пока неизвестно", – отметил Лещенко.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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