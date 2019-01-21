МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''РФ развалится!'' Лидер ОУН призвал ударить по России

3.4тЧитать материал на украинском

Россиян повергло в панику заявление лидера движения "Организация украинских националистов", ветерана АТО Николая Коханивского о том, что Украина должна по-настоящему взяться за войну с Россией.

"У нас есть артиллерия, опытные солдаты, которые хотят воевать, которых сегодня выдавливают из войска. У нас всё-таки есть воздушный флот, танки, пушки. Мы можем сейчас воевать с Россией. Когда Россия перейдёт в наступление, а она рано или поздно перейдёт, если мы будем молчать, она почувствует, когда мы будем максимально политически слабы, она ударит. Это вопрос времени, потому нам нужно бить первыми", — сказал в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" Коханивский.

Новости
Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России

Он добавил, что война России с Украиной длится уже триста лет, и, в конце концов, РФ непременно развалится.

"Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, когда получит военное поражение в войне с нами. А это возможно, если мы по-настоящему возьмёмся за войну, а не за какой-то Минский формат или ещё какие-то переговоры, что нам навязывают. Мы должны с ними воевать", — подчеркнул Коханивский.

Заявление Коханивского массово растянули топовые российские СМИ.

Коханивский

Коханивский

Корреспондент

''РФ развалится!'' Лидер ОУН призвал ударить по России
''РФ развалится!'' Лидер ОУН призвал ударить по России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коханивский выразил мнение, что территории Кубани, исторического региона на Северном Кавказе, должны принадлежать Украине, а не России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Николай Коханивский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
10
30
Смешно
11
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Наумов Виктор
Наумов Виктор
Да он сепар! Хочет в плен сдаться!)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередной идиот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Кто ему мешает ? Вперёд
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги