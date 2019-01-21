''РФ развалится!'' Лидер ОУН призвал ударить по России

Россиян повергло в панику заявление лидера движения "Организация украинских националистов", ветерана АТО Николая Коханивского о том, что Украина должна по-настоящему взяться за войну с Россией.

"У нас есть артиллерия, опытные солдаты, которые хотят воевать, которых сегодня выдавливают из войска. У нас всё-таки есть воздушный флот, танки, пушки. Мы можем сейчас воевать с Россией. Когда Россия перейдёт в наступление, а она рано или поздно перейдёт, если мы будем молчать, она почувствует, когда мы будем максимально политически слабы, она ударит. Это вопрос времени, потому нам нужно бить первыми", — сказал в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" Коханивский.

Он добавил, что война России с Украиной длится уже триста лет, и, в конце концов, РФ непременно развалится.

"Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, когда получит военное поражение в войне с нами. А это возможно, если мы по-настоящему возьмёмся за войну, а не за какой-то Минский формат или ещё какие-то переговоры, что нам навязывают. Мы должны с ними воевать", — подчеркнул Коханивский.

Заявление Коханивского массово растянули топовые российские СМИ.

Коханивский Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коханивский выразил мнение, что территории Кубани, исторического региона на Северном Кавказе, должны принадлежать Украине, а не России.

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