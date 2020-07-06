РФ поставляет оружие и технику террористам, накаляя ситуацию на Донбассе, – СЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации заявила, что Россия под видом гуманитарных конвоев поставляет на оккупированные территории Донбасса оружие и технику. После этого террористы устраивают обстрелы не только украинских позиций, но и мирных поселений.

Как сообщается в публикации на Facebook-странице штаба ООС, в июне беспилотниками ОБСЕ неоднократно были зафиксированы грузовики, которые ехали по оккупированным территориям со стороны границы РФ в направлении неподконтрольных Украине городов. Причем, в тех местах на границе не было официальных пунктов пропуска.

Последняя такая поставка была зафиксирована 24 июня. Тогда БПЛА зафиксировал 10 грузовиков в лесу неподалеку от Катериновки. Причем, рядом находилась и граница с Россией, а вот пунктов пропуска поблизости нет.

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

По информации УС ОЦКК, после прибытия "гумконвоев" террористы начали себя вести агрессивнее, расстреливая не только позиции украинских защитников, но и мирные поселения. Так, они установили, что 30 июня около 21:00 со стороны неподконтрольного Украине поселка Доломитное в сторону Новолуганского прилетела пуля калибра 7,62, которая попала в стекло припаркованного возле дома автомобиля. Рядом с авто тогда играл ребенок, который, по его же словам, сильно испугался.

"То в дом прилетало, то в забор, то мимо. В огород бывало. Бабушку позавчера хоронили, пуля прилетела прямо в гроб. В пятиэтажку прилетало. Ребенок трусится, уже думала к психологу сходить. Вчера руки трусились", – рассказала мать мальчика.

Сам парень поделился, что теперь боится гулять, а раньше над головой неоднократно летали пули.

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

А 3 июля трагедия случилась в поселке Зайцево (Северное). Там от минометного обстрела со стороны неподконтрольгого Зайцево (Южное) погибла женщина.

"Во время обстрела 80-летняя гражданка Елена Пыхова находилась в собственном дворе. Получила осколочное ранение в левую часть туловища и погибла", – рассказали в ОЦКК.

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Террористы на Донбассе обстреляли мирные поселения УС ОЦКК

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля на Донбассе украинские военные ликвидировали 13 террористов. Еще 15 захватчиков получили ранения и травмы.