РФ поставляет оружие и технику террористам, накаляя ситуацию на Донбассе, – СЦКК
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации заявила, что Россия под видом гуманитарных конвоев поставляет на оккупированные территории Донбасса оружие и технику. После этого террористы устраивают обстрелы не только украинских позиций, но и мирных поселений.
Как сообщается в публикации на Facebook-странице штаба ООС, в июне беспилотниками ОБСЕ неоднократно были зафиксированы грузовики, которые ехали по оккупированным территориям со стороны границы РФ в направлении неподконтрольных Украине городов. Причем, в тех местах на границе не было официальных пунктов пропуска.
Последняя такая поставка была зафиксирована 24 июня. Тогда БПЛА зафиксировал 10 грузовиков в лесу неподалеку от Катериновки. Причем, рядом находилась и граница с Россией, а вот пунктов пропуска поблизости нет.
По информации УС ОЦКК, после прибытия "гумконвоев" террористы начали себя вести агрессивнее, расстреливая не только позиции украинских защитников, но и мирные поселения. Так, они установили, что 30 июня около 21:00 со стороны неподконтрольного Украине поселка Доломитное в сторону Новолуганского прилетела пуля калибра 7,62, которая попала в стекло припаркованного возле дома автомобиля. Рядом с авто тогда играл ребенок, который, по его же словам, сильно испугался.
"То в дом прилетало, то в забор, то мимо. В огород бывало. Бабушку позавчера хоронили, пуля прилетела прямо в гроб. В пятиэтажку прилетало. Ребенок трусится, уже думала к психологу сходить. Вчера руки трусились", – рассказала мать мальчика.
Сам парень поделился, что теперь боится гулять, а раньше над головой неоднократно летали пули.
А 3 июля трагедия случилась в поселке Зайцево (Северное). Там от минометного обстрела со стороны неподконтрольгого Зайцево (Южное) погибла женщина.
"Во время обстрела 80-летняя гражданка Елена Пыхова находилась в собственном дворе. Получила осколочное ранение в левую часть туловища и погибла", – рассказали в ОЦКК.
Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля на Донбассе украинские военные ликвидировали 13 террористов. Еще 15 захватчиков получили ранения и травмы.