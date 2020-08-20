РФ обвинила спецслужбы Украины в "попытке похитить главаря "ДНР": задержаны семь "пособников"

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала семерых подозреваемых в попытке похищения главаря террористов "ДНР".

Как пишет ТАСС, в Центре общественных связей ФСБ заявили, что задержанные якобы действовали по заданию спецслужб Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению в Украину гражданина РФ, одного из лидеров "народного ополчения Донбасса", принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", – сообщили в ЦОС.

Непосредственно при якобы попытке похищения задержаны граждане России:

Макаров Т. Б.

Мищенко М. С.

Капкаева О. Д.

Кормич А. М.

Пызин М. Ю.

Мороз Е. А

Долгов В. В.

По данным ФСБ, организаторами и координаторами проведения акции якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, а руководил ими глава департамента контрразведки СБУ.

"Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России".

По версии российских силовиков, для создания фигурантам алиби украинские спецслужбы якобы заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия".

Затем Мищенко и Байдала "сформировали две группы захвата" из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина. Они, утверждают в ФСБ, обещали группе Макарова $200 тысяч и выплатили аванс в размере $50 тысяч.

"При этом якобы задержанный в Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой", – отметили в спецслужбе страны-агрессора.

Также в ФСБ, ссылаясь на данные террористов "ДНР", заявили, что Байдала якобы является внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед.

У российских наемников на Донбассе мужчина проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

В ЦОС отметили, что украинские спецслужбы, по их данным, готовили еще несколько похищений и убийств россиян при участии той же группы исполнителей.

"В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России. По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию "ДНР", – утверждают в ФСБ.

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