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РФ обвинила спецслужбы Украины в "попытке похитить главаря "ДНР": задержаны семь "пособников"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,4 т.
ФСБ заявила, что предотвратила похищение главаря террористов на Донбассе

ФСБ заявила, что предотвратила похищение главаря террористов на Донбассе. bryansknovosti.ru

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала семерых подозреваемых в попытке похищения главаря террористов "ДНР".

Как пишет ТАСС, в Центре общественных связей ФСБ заявили, что задержанные якобы действовали по заданию спецслужб Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению в Украину гражданина РФ, одного из лидеров "народного ополчения Донбасса", принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", – сообщили в ЦОС.

Непосредственно при якобы попытке похищения задержаны граждане России:

  • Макаров Т. Б.

  • Мищенко М. С.

  • Капкаева О. Д.

  • Кормич А. М.

  • Пызин М. Ю.

  • Мороз Е. А

  • Долгов В. В.

По данным ФСБ, организаторами и координаторами проведения акции якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, а руководил ими глава департамента контрразведки СБУ.

"Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России".

По версии российских силовиков, для создания фигурантам алиби украинские спецслужбы якобы заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия".

Затем Мищенко и Байдала "сформировали две группы захвата" из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина. Они, утверждают в ФСБ, обещали группе Макарова $200 тысяч и выплатили аванс в размере $50 тысяч.

"При этом якобы задержанный в Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой", – отметили в спецслужбе страны-агрессора.

Также в ФСБ, ссылаясь на данные террористов "ДНР", заявили, что Байдала якобы является внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед.

У российских наемников на Донбассе мужчина проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

В ЦОС отметили, что украинские спецслужбы, по их данным, готовили еще несколько похищений и убийств россиян при участии той же группы исполнителей.

"В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России. По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию "ДНР", – утверждают в ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в России арестовали блогера Андрея Пыжа, который снимает ролики о заброшенных объектах. Его подозревают в якобы передаче в Украину секретных документов о московском метро и подземных транспортных сооружениях.

  • Уголовное дело, которое открыли в отношении парня, связано с незаконным получением доступа к государственной тайне.

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