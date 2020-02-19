Россия могла бы атаковать Украину с Каспийского моря – военный эксперт

Военный эксперт Павел Рудяков заявил, что Российская Федерация имеет возможность наносить удары по Украине из акватории Каспийского моря.
По его словам, оценивая угрозу полноценного стратегического наступления России, в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны не учитывают тот факт, что в настоящее время методы ведения войны в мире изменились. Об этом эксперт сказал OBOZREVATEL, комментируя заявление представителя ГУР о существенном увеличении военного потенциала России у границ Украины.
Рудяков подверг сомнению данные, озвученные военной разведкой, и заметил, что "информацию, которую обнародует ГУР, следует проверять на предмет того, является ли она военной разведывательной информацией или политическим заявлением", – сказал он.
Каспийская флотилия ВМС РФ, иллюстрация
https://politrussia.com
"Теоретически такая возможность существует. Если есть военные группировки, то они могут быть приведены в движение. Но мне кажется, что у наших военных разведчиков есть стереотип, от которого они никак не могут или не хотят избавиться. Если посмотреть на военные конфликты последнего времени, то они происходят по другим моделям, чем те, о которых говорят в ГУР", – заметил эксперт.
По его словам, "подавляющее большинство конфликтов происходит по-другому. Американцы вообще не воюют пехотой – они воюют самолетами. Русские могли бы с нами воевать из акватории Каспийского моря, как они делали в отношении Сирии. Разведчикам надо отслеживать эти вещи".
Рудяков также обратил внимание на то, что под группировкой, которую упоминают в ГУР, имеется в виду Южный федеральный округ, "а он велик". "Это не значит, что группировка увеличена в 30 километрах от нашей границы. Если она стоит в 200 километрах, то это не группировка, которая уже готова к наступлению", – подчеркнул он.
Эксперт заметил, что перспектива большого наступления через 2-3 года, о которой говорят в ГУР, "это уже среднесрочная перспектива. Стратегическим планированием на среднесрочную перспективу должны заниматься другие структуры. Не разведывательные, а аналитические", – подчеркнул он.
Как писал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о том, что вооруженные формирования Российской Федерации за последнее время втрое увеличили свой военный потенциал у украинских границ. Он отметил, что, по расчетам украинской разведки, до 2022-2023 года ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины даже без проведения мобилизации.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.