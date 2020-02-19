Россия могла бы атаковать Украину с Каспийского моря – военный эксперт

Военный эксперт Павел Рудяков заявил, что Российская Федерация имеет возможность наносить удары по Украине из акватории Каспийского моря.

По его словам, оценивая угрозу полноценного стратегического наступления России, в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны не учитывают тот факт, что в настоящее время методы ведения войны в мире изменились. Об этом эксперт сказал OBOZREVATEL, комментируя заявление представителя ГУР о существенном увеличении военного потенциала России у границ Украины.

Рудяков подверг сомнению данные, озвученные военной разведкой, и заметил, что "информацию, которую обнародует ГУР, следует проверять на предмет того, является ли она военной разведывательной информацией или политическим заявлением", – сказал он.

Каспийская флотилия ВМС РФ, иллюстрация https://politrussia.com

"Теоретически такая возможность существует. Если есть военные группировки, то они могут быть приведены в движение. Но мне кажется, что у наших военных разведчиков есть стереотип, от которого они никак не могут или не хотят избавиться. Если посмотреть на военные конфликты последнего времени, то они происходят по другим моделям, чем те, о которых говорят в ГУР", – заметил эксперт.

По его словам, "подавляющее большинство конфликтов происходит по-другому. Американцы вообще не воюют пехотой – они воюют самолетами. Русские могли бы с нами воевать из акватории Каспийского моря, как они делали в отношении Сирии. Разведчикам надо отслеживать эти вещи".

Рудяков также обратил внимание на то, что под группировкой, которую упоминают в ГУР, имеется в виду Южный федеральный округ, "а он велик". "Это не значит, что группировка увеличена в 30 километрах от нашей границы. Если она стоит в 200 километрах, то это не группировка, которая уже готова к наступлению", – подчеркнул он.

Эксперт заметил, что перспектива большого наступления через 2-3 года, о которой говорят в ГУР, "это уже среднесрочная перспектива. Стратегическим планированием на среднесрочную перспективу должны заниматься другие структуры. Не разведывательные, а аналитические", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил о том, что вооруженные формирования Российской Федерации за последнее время втрое увеличили свой военный потенциал у украинских границ. Он отметил, что, по расчетам украинской разведки, до 2022-2023 года ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины даже без проведения мобилизации.

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