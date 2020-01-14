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14 января • обновлено в 03:13
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РФ маскирует танки на Донбассе: военный эксперт пояснил, как это доказать

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Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что, несмотря на уничтожение опознавательных знаков на танках и бронетехнике вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в войне на Донбассе, их принадлежность стране-агрессору можно доказать.

"Есть номер и серия боевого изделия, которые наносятся на основные узлы и детали бронемашин", – сказал он OBOZREVATEL.

По словам эксперта, "легендируется не только военный персонал вооруженных сил Российской Федерации, который выполняет задачи на территории Донецкой и Луганской областей. Точно так же легендируется и военная техника. Стираются обозначения, которые могут указывать на принадлежность боевых машин к вооруженным силам РФ, наносятся иные обозначения".

Российские танки на Донбассе

Российские танки на Донбассе

В то же время эксперт заверил, что определить принадлежность танков и бронетехники Российской Федерации можно, даже не изучая их узлы и детали. В частности, косвенным доказательством может служить и тот факт, что на вооружении у "бывших шахтеров" – террористов "ДНР" и "ЛНР", – которые, как утверждает российская пропаганда, "откопали бронетехнику в шахтах", имеются новейшие образцы вооружений РФ.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL собрал доказательства присутствия российской армии на Донбассе. В частности, были зафиксированы танки с характерными знаками на корпусе.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
У ракеты, которая сбила боинг, тоже номер с интересной историей.
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