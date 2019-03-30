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"РФ и орки беснуются": Геращенко озвучила подлый план Кремля накануне выборов в Украине

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Россия пытается помешать избирательному процессу в Украине, запугивая активистов в Крыму и пытаясь уменьшить явку на выборы в прифронтовой зоне Донбасса.

Об этом на странице в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она связала с выборами арест 23 крымских татар и обострение на Донбассе 29 марта.

Политик напомнила, что во всех населенных пунктах освобожденного Донбасса, в том числе вблизи линии соприкосновения, открылись избирательные участки.

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"Проблемным был только 106 участок в Катериновке из-за снайперских обстрелов", — отметила Геращенко.

"Конечно, это не случайность. РФ и орки-боевики беснуются накануне дня голосования. Для тех, кто продолжает смеяться о "Путін нападьот", напоминаю, что Путин напал пять лет назад и пока никак не угомониться", — подчеркнула она.

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Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 30 марта, в так называемый день тишины перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаРоссия
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Россия не сможет вмешаться в украинские "выборы", потому, что они будут проходить под дулами автоматов.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Так-что, это правда, нерабам-цеевропейцам в "день тишины" приказали завалить еб..к? когда мне это по секрету сообщили, я посмеялся. а теперь вижу, таки-да)))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ох, пьет ира много))
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