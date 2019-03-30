"РФ и орки беснуются": Геращенко озвучила подлый план Кремля накануне выборов в Украине

Россия пытается помешать избирательному процессу в Украине, запугивая активистов в Крыму и пытаясь уменьшить явку на выборы в прифронтовой зоне Донбасса.

Об этом на странице в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она связала с выборами арест 23 крымских татар и обострение на Донбассе 29 марта.

Политик напомнила, что во всех населенных пунктах освобожденного Донбасса, в том числе вблизи линии соприкосновения, открылись избирательные участки.

"Проблемным был только 106 участок в Катериновке из-за снайперских обстрелов", — отметила Геращенко.

"Конечно, это не случайность. РФ и орки-боевики беснуются накануне дня голосования. Для тех, кто продолжает смеяться о "Путін нападьот", напоминаю, что Путин напал пять лет назад и пока никак не угомониться", — подчеркнула она.

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Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 30 марта, в так называемый день тишины перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

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