Результаты кадровых "перезагрузок" в ГАСИ

Государственная архитектурно-строительная инспекции Украины – коррумпированный орган для бизнеса и граждан в системе органов исполнительной власти. До конечного срока выполнения поручения президента Украины относительно кадровой перезагрузки Госархстройинспекции осталось чуть больше месяца. Однако уже сегодня можно говорить о несостоятельности выполнения поставленной задачи и о полном бессилии правительства в вопросе преодоления системной коррупции в строительной сфере.

Так, наиболее одиозный директор департамента архитектурно-строительной инспекции в Одесской области – Буюкли Василий Ильич, которого восстановил на этой должности и.о. председателя ДАБИ Александр Строкач, успешно налаживает и возглавляет свою систему координат для получения взяток от застройщиков. Не имея при этом ни специального образования, ни опыта руководства такой сложной отраслью, Василий Буюкли становится очень удобным для того, чтобы вводить в эксплуатацию объекты с сомнительным уровнем готовности и качества.

Для осуществления такой деятельности Василию Буюкли помогают "свои" люди, которые не имеют опыта работы, работают неофициально, имеют пробелы в знаниях законодательства в сфере градостроительной деятельности, однако имеют командный дух и стремление к легким деньгам.

Вот яркий пример: "опытный" инспектор, осуществляя осмотр, принимает объект в эксплуатацию, а другой инспектор-"регистратор" на основании его справки принимает 13 ноября 2019 решение о выдаче сертификата ЕД 162193170523 о готовности объекта к эксплуатации - ООО "Альфа Реал-Эстейт" на объект: "строительство логистического центра "Одесса-парк логистики" по адресу: Одесская область, Беляевский район, Нерубайский сельсовет, массив №4, участок №4 и 23 общей площадью 47 977 метров.

Мы установили, что здание логистического центра вообще не готово к эксплуатации, подрядчик не смонтировал ограждающие стены, окна, двери.

Внутри вообще отсутствует инженерия, средства противопожарной безопасности не поставлены на пульт, отсутствует надлежащим образом построенный резервуар запаса воды, а работы выполнялись специалистами без соответствующих лицензий.

Одесская область и вся Украина, помнит историю с детским лагерем "Виктория", гостиницей "Токио-стар", где также имелись сомнительные процедуры ввода этих объектов в эксплуатацию. Мы помним, к чему это привело.

Если (не дай Бог, конечно) возникнет чрезвычайная ситуация на объекте, возможно, владельцам утерянных партий товара следует будет обращаться непосредственно к Буюкли за компенсацией, если он как государственный человек показал готовность объекта.

Теперь о документах. ООО "Альфа-Реал-Эстейт", приобретя право собственности в 2018 году, должно было получить на вновь сформированный земельный участок выходные данные для проектирования, разработать проектную документацию на общую площадь объекта 47 977 метров и провести экспертизу этого проекта. Вместо этого, в обоснование законности строительства подкладывается разрешение на начало выполнения строительных работ, выданное в 2010 году, правдивость которого просто невозможно проверить через 9 лет. Это отнюдь не корреспондируется с фактом приобретения заказчиком права собственности на земельные участки в 2018 году, на которых осуществлялось строительство центра.

Нарушения при строительстве логистического центра "Одесса-парк логистики" настолько вопиющие даже для рядового гражданина, что выдача сертификата должностными лицами ГАСИ является еще одним фактом того, что действия нынешней власти точно не могут свидетельствовать о перезагрузке и порядок работы ГАСИ.

Заслуживает также внимания решение 12 ноября 2019 о выдаче сертификата № ЕД 162193162235 о принятии в эксплуатацию десятиэтажного жилого дома (секция 2 и 3) в селе Крыжановка на ул. Софиевской, 15 в Коминтерновском районе Одесской области, заказчиком строительства которого является обслуживающий "Жилищно-строительный кооператив "Южная строительная компания "(организация известна своими высокими тарифами на коммунальные услуги и скандалами с инвесторами, жителями соседних домов).

Интересным фактом является то, что авторский надзор на этом объекте осуществляет Айвазян Левон Гургенович, который много лет проживает на оккупированной территории Крыма и по данным пограничной службы только раз в год на несколько дней приезжает в Одессу.

Жилой многоэтажный дом, построенный без авторского надзора, является не просто грубым нарушением норм градостроительного законодательства, это отсутствие контроля за осуществленным строительством в соответствии с проектной документацией, а значит, вероятность отклонений от проектных решений отнюдь не безвредно, учитывая расположение строительной площадки в зоне особых инженерно геологических условий. Но зачем это опытному борцу с коррупцией Василию Буюкли, не ему же там жить.

Указанный дом в селе Крыжановка строится с 2015 года. По состоянию на 2017 проектная организация ЧП "Ретроград", которая указана проектировщиком многоэтажного жилого дома, информировала Департамент, что проектная документация по вышеупомянутому адресу не разрабатывалась, т.е. заказчиком предоставлена недостоверная информация о разработчике проекта, как минимум.

По информации открытых источников СМИ, в ходе проверки данного объекта в январе 2017 году было установлено несоответствие строительства выданным градостроительным условиям и ограничениям и строительным нормам.

Казалось бы, с новой властью должно было быть все по закону: наложены штрафы, остановлено строительство до устранения нарушений и обеспечения граждан безопасным и комфортным жильем, как следствие законной деятельности ГАСИ.

Но не в нашем случае, и не в Одесской области – когда решения принимаются в кабинете Василия Буюкли, а количество нарушений на объекте влияют только на сумму неправомерной выгоды за ввод в эксплуатацию.

Речь о многоэтажном сблокированном жилом доме на 300 квартир, который строился без проектной документации, без авторского надзора (о каком контроле за соблюдением проектных решений может идти речь при отсутствии проекта), с нарушением всех существующих государственных строительных норм и вообще градостроительного законодательства.

В нашем случае за нарушение норм строительного законодательства, государственных строительных норм и отклонения от исходных данных, ОК "ЖСК "Южная строительная компания" получила сертификат о готовности объекта к эксплуатации.

О чем это говорит? О некомпетентности должностных лиц строительной инспекции? Об отсутствии минимальных знаний основ градостроительной деятельности, основных строительных норм? Или в конце концов указывает на коррупционную составляющую как инспектора, так и руководства в целом?

Читая СМИ о многочисленных скандалах, жалобы на департамент в Одесской области и его самого известного руководителя Василия Буюкли, можно прийти к выводу, коррупционная составляющая закрепилась полной некомпетентностью и отсутствием каких-либо знаний в строительной сфере как главы, так и его официальных и неофициальных подчиненных.

Чем обусловлена уверенность в своей безнаказанности Василия Буюкли? Все просто, связи Василия Буюкли с прокурором Одесской области известны всем, они давние коллеги, которые друг другу подставляют плечо, то в финансовой поддержке, то закрыв глаза на признаки преступной деятельности.

Ни глава департамента архитектурно-строительной инспекции в Одесской области, ни инспекторы, осуществляющие проверку объектов строительства, ни главные инспекторы строительного надзора, которые принимают решение о выдаче сертификатов, не осознают, что подписывая документы, они несут ответственность за жизнь и безопасность граждан Украина, они несут ответственность за развитие и использование территорий своей области.

Согласно приведенным нарушениям, и.о. председателя ГАСИ Украины Александр Строкач должен начать проверку соответствия должностных лиц занимаемым должностям - департамента ГАСИ в Одесской области и по факту выявленных нарушений открыть дисциплинарные производства, а правоохранительным органам провести проверку указанных фактов по установлению коррупционной составляющей в деятельности работников этого органа.

И опять же, напоминаем, что для кадровой перезагрузки Госархстройинспекции осталось около месяца. Ждем обновления власти и компетентных, опытных работников. А то каждый следующий еще хуже предыдущего.

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