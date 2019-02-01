Драка с нардепом и загадочный долг: появились резонансные факты о николаевском стрелке

В истории об убийстве супружеской пары из Одессы возле Ленинского суда в Николаеве появились новые факты. Оказалось, что убийца и его жертвы были дальними родственниками. Их взаимоотношения были очень сложными, дело доходило до угроз. Всему виной — деньги.

При этом сам убийца Герасим Багирянц в последние годы влазил в долги как минимум несколько раз. В ходе одного из конфликта мужчина даже успел подраться с народным депутатом от Блока Петра Порошенко в далеком 2013 году.

Что известно о резонансной трагедии в Николаеве и кем был убийца Герасим Багирянц — в материале OBOZREVATEL.

Разборки с николаевским нардепом

Два года назад общественный активист Юлия Мискевич на своей странице в Facebook опубликовала видео потасовки Герасима Багирянца с на тот момент депутатом Николаевского городского совета Александром Жолобецким (а ныне народным депутатом от Блока Петра Порошенко) и его супругой. Вероятно, конфликт произошел в одном из казино города.

На видео, датированным декабрем 2013 года, видно, как после словесных перепалок нардеп вместе с супругой начали избивать Герасима Багирянца.

“Обычно подобные письма я отправляю в спам. Но увидев подпись к видео я решила посмотреть его. Моему удивлению, а потом и возмущению не было предела. На видео один из наших народных избранников со своей супругой в казино (азартные игры уже на тот момент были запрещены) избивают ногами человека!” — прокомментировала запись Юлия.

Правда, уже после конфликта в казино участники потасовки отказались от обвинений друг другу. Дело не дошло до полиции. Из открытых источников известно, что совладельцем одного из предприятий убийцы является и старший сын Александра Жолобецкого Борис. OBOZREVATEL пытался связаться с нардепом для комментария, однако пока дозвониться до политика не удалось.

Деньги отдал, но остался должен

Из материалов судебного дела следует, что погибший Михаил Белов, 1958 года рождения, требовал разорвать договор дарения двух домов в Николаеве. Один из них расположен по улице Линия, 9, второй — в переулке Бульварный, 2. Несколько лет назад Багирянц занял у Белова крупную сумму денег, в залог передал эти дома. Деньги не вернул, а эту недвижимость переписал на двух сыновей и женщину по фамилии Петрик.

Как пишет местное издание, 30 сентября 2009 года Герасим Багирянц действительно одолжил у Михаила Белова (который, как оказалось, был его дальним родственником) 40 тысяч долларов США сроком на три года. Белов согласился дать деньги "под проценты" — 20% годовых и подписал соответствующую расписку.

Затем произошла необычная ситуация — к сентябрю 2012 года Герасим успел отдать часть суммы Белову. После личной встречи должник подписал еще одну расписку, но уже на оставшуюся сумму — 20 тысяч долларов. При этом первую расписку он почему-то не забрал.

“Я его знаю, он спокойный человек, и для меня удивительно все произошедшее, поэтому, возможно, им что-то движило… Разговаривала со знакомыми, которые мне сказали, что тот долг он отдал”, — подтверждает эту версию OBOZREVATEL и Юлия Мискевич.

Еще одно несчастье для Герасима случилось в 2013 году. В центре Николаева возле входа в главное отделение “ОТП-банка” на него напал неизвестный, который забрал у него сумку с 100 тысячами долларов. В ходе потасовки Багирянц получил ранение.

Интересен и тот факт, что буквально за день до трагедии пострадавший рассказал о желании забрать большую сумму денег из банка своему другу Белову. После этой истории отношения между родственниками испортились.

В этой ситуации Белов потребовал от Багирянца полную сумму — 70 тысяч долларов, плюс проценты, хотя Герасим, вероятно, часть долга отдал еще в 2012 году. В этой ситуации на руку Белову сыграл и тот факт, что Герасим, как указано выше, попросту не забрал оригинал своей расписки.

В результате длительных тяжб, в роковой день, 30 января 2019 года, Ленинский суд Николаева постановил — договоры дарения имущества (двух домов) признать недействительными. В этой ситуации Герасим Багирянц не нашел ничего лучше, как выйти из здания суда, взять в своем автомобиле ружье и прямо на улице расстрелять семейство Беловых.

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