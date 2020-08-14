Резонансная стрельба в Мукачево: подозреваемые сдались полиции спустя 5 лет – СМИ

На Закарпатье в полицию добровольно сдались ключевые фигуранты стрельбы в Мукачево, которые скрывались с 2015 года – Роман Стойка и Руслан Каганец.

Как пишет "Закарпаття онлайн" разыскиваемые пришли в полицию с адвокатом 13 августа. Издание отмечает, что Стойка и Каганец должны были объявиться 18 августа, в рамках планируемой акции протеста под прокуратурой Закарпатской области.

"Так или иначе, дата была выбрана не случайно, так как в воскресенье, 16 августа, заканчивается срок досудебного расследования в рамках уголовного производства по упомянутым событиям в Мукачево, а органами досудебного расследования не было подано ходатайство о его продлении", – отмечено в сообщении.

Напомним, что 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка между бойцами "Правого сектора" с одной стороны, и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо, а также полицией с другой стороны. В результате конфликта погибли три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время следственных действий по факту событий в Мукачево правоохранители задержали четырех человек в камуфляжной одежде, который имели опознавательные знаки "Правого сектора".

Позже в МВД установили личности десяти из 13 предполагаемых участников стрельбы в Мукачево.