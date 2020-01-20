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20 января • обновлено в 13:03
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Резонансная гибель директора школы в Черкассах: OBOZREVATEL узнал, кто был за рулем Land Rover

1.3т
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За рулем внедорожника Land Rover, который 14 января насмерть сбил директора школы №19 в Черкассах Юрия Лункина, находился 38-летний Роман Куница.

Как стало известно OBOZREVATEL от собственных источников, он является водителем 59-летнего Виктора Буряка, которому, вероятно, и принадлежит машина с номерными знаками СА0200МР. Буряк ранее работал в милиции, а сейчас владеет фирмой "Флагман-Фиш".

Его предприятие занимается пресноводным разведением рыбы, переработкой и консервированием рыбы, ракоподобных и моллюсков, а также оптовой торговлей этой продукцией.

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ДТП с мажором в Черкассах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • трагедия произошла 14 января около 18:30 на перекрестке улиц Крылова – Надпольной в Черкассах.

  • Мужчина погиб на освещенном пешеходном переходе, когда возвращался с работы. Оказалось, что он ежегодно просил инстанции города установить светофор на том месте, где и погиб. Однако ему отказывали.

  • При этом правоохранители утверждали, что директор школы якобы перебегал или переходил дорогу в неположенном месте.

  • Однако видео с камер видеонаблюдения опровергло эту версию. Близкие погибшего считают, что полиция пыталась покрывать виновника смертельного ДТП.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Место
Украина Черкассы
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