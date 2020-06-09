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9 июня • обновлено в 21:11
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Резников высказался о переговорах в ТКГ с представителями ОРДЛО

1.7т
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Россия согласилась на переговоры в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе с участием представителей ОРДЛО.

Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Лига.нет".

По его словам, Москва отреагировала "неожиданно мягче, чем я предполагал".

"Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин дал каждому слово, они представились, и сейчас идет уже живое общение", – сообщил он.

Россия не ставила ультиматумов украинской стороне, однако не сразу решилась на диалог с представителями ОРДЛО, куда вошли журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.

"Я был к этому готов, но этого не произошло. Есть нюанс: ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром", – рассказал Резников.

Алексей Резников

Алексей Резников

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия согласилась на часть условий Украины в вопросе урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, по обсуждению сформированных списков лиц для последующего обмена пленными.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
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