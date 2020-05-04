Резников сказал, сколько жителей осталось на оккупированном Донбассе

Кирилл Лютый Расследования 01:35, 5.05.2020

На оккупированных территория Донбасса проживает около 1,6 миллиона человек.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Левому берегу".

"Точных данных никто не знает. Приблизительно 1,6 миллиона. Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской – около двух миллионов. Итого – семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", – рассказал он.

"Как только произойдет освобождение этих территорий от коллаборационных режимов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут, сбегут – они для себя расстались с Украиной", – добавил Резников.

Жители Донбасса. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта. Потеряв гражданство Украины они не смогут свободно путешествовать по миру.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Бесплатных родов не будет!" Зеленский решил отменить второй этап медреформы

НАБУ открыло производство против Венедиктовой по иску Стерненко

Про карантин. Пандемія реальна та смертоносна, але є деякі "але"

Чем известен украинский "масочный король" Баум: два гражданства, "контрабанда авто" и азартные игры

ВСУ разгромили наемников России на Донбассе: уничтожены террористы и техника