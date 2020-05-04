На оккупированных территория Донбасса проживает около 1,6 миллиона человек.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Левому берегу".

"Точных данных никто не знает. Приблизительно 1,6 миллиона. Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской – около двух миллионов. Итого – семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", – рассказал он.

"Как только произойдет освобождение этих территорий от коллаборационных режимов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут, сбегут – они для себя расстались с Украиной", – добавил Резников.

Жители Донбасса. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта. Потеряв гражданство Украины они не смогут свободно путешествовать по миру.