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5 мая • обновлено в 11:27
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Резников сказал, сколько жителей осталось на оккупированном Донбассе

7.8т
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На оккупированных территория Донбасса проживает около 1,6 миллиона человек.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Левому берегу".

"Точных данных никто не знает. Приблизительно 1,6 миллиона. Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской – около двух миллионов. Итого – семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", – рассказал он.

"Как только произойдет освобождение этих территорий от коллаборационных режимов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут, сбегут – они для себя расстались с Украиной", – добавил Резников.

Жители Донбасса. Иллюстрация

Жители Донбасса. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта. Потеряв гражданство Украины они не смогут свободно путешествовать по миру.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Если сбегут предатели, то их за рога никто удерживать не будет. Тем из них, кто преступил Законы Украины - максимальные сроки. Без амнистии. И ни единой предательской твари ни при каких раскладах не давать гражданство Украины
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