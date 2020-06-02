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2 июня • обновлено в 17:09
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Резников предложил говорить о Донбассе без России: у Лаврова возмутились

3.1т
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МИД России возмутилось из-за идеи вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в "будапештском формате" без участия страны-агрессора.

Как пишет РИА Новости, в главном внешнеполитическом ведомстве РФ назвали такой сценарий бесперспективным и обвинили Украину в "имитации активности".

"Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина – не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже. Очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом", – ответили на слова Резникова в российском МИД.

МИД России

МИД России

Напомним, украинский вице-премьер опубликовал на сайте Atlantic Council статью, в которой предложил Великобритании и США организовать переговоры о будущем ОРДЛО в "будапештском формате", однако без участия Российской Федерации. Ведь страна-агрессор сознательно нарушила условия Будапештского меморандума, который предусматривал гарантии неприкосновенности границ Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Резников заявил, что Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, нужно обсудить со странами-подписантами с целью создания новой площадки для поддержки и восстановления территориальной целостности государства. По словам вице-премьера, сейчас наша страна собственной кровью оплачивает покой всей Европы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Алексей Резников
Место
Россия
Тег
Будапештский меморандум
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