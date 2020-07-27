Резников – о стрельбе на Донбассе: это не означает нарушения перемирия

Говорить о нарушении перемирия на Донбассе, которое вступило в силу с 27 июля, пока что не стоит.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

По его словам, факты о двух ночных обстрелах должны расследоваться и объясняться с участием представителей ОБСЕ.

"Сейчас всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точное подтверждение, какие и где, ждем. Но я бы предложил говорить о том, что это не означает нарушения перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в том числе, как раз и идет речь в дополнительных мерах, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе давеча", – заявил Резников.

Он рассказал, что выстрелы предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, и привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злоумышленное нарушение".

"Если это ошибка, случайность, тогда объяснение этого с участием СММ ОБСЕ и в будущем восстановленному, я надеюсь, полноценному составу СЦКК", – отметил Резников.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе. По его словам, РФ якобы не является участником событий на востоке Украины, которые он в очередной раз окрестил "конфликтом".

Перемирие на Донбассе, которое началось с 27 июля, было нарушено еще ночью, спустя примерно полчаса после его вступления в силу.