Резников – о перемирии на Донбассе: Россия боится брать на себя ответственность

Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня на Донбассе, но при этом понимает, что несет за это ответственность и подвергается санкциям за невыполнение Минских соглашений.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников агентству "Интерфакс-Украина".

"Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений", – сказал Резников.

Он отметил, что украинские разведчики установили присутствие на Донбассе частей первого и второго армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Резников подчеркнул, что в ОРДЛО командуют российские офицеры и они обеспечивают выполнение приказа о прекращении огня.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе. По его словам, РФ якобы не является участником событий на востоке Украины, которые он в очередной раз окрестил "конфликтом".

Перемирие на Донбассе, которое началось с 27 июля, было нарушено дважды еще ночью, спустя примерно полчаса после его вступления в силу.